'El 1%', 'El padre' y 'Ambulance: Plan de huida', en el 'prime time' de hoy

Un nuevo programa de ‘1%’ llega esta noche a Antena 3 (22:45 horas). El formato es la adaptación española de 'The 1% club', un formato británico que también ha llegado a otros países como Holanda, Francia, Alemania y Australia. El objetivo del concurso es pertenecer al club del 1%: 100 concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que tienen una importante parte de lógica. Cada concursante empieza con una cantidad de dinero fija. Comenzarán con preguntas que acertaría el 90% de la población, más sencillas. Sin embargo, el juego se irá complicando con cada pregunta. El que responda mal, queda eliminado. Al final del programa, sólo un jugador se enfrentará a la pregunta que sólo un 1% acertaría. De responder correctamente, se lleva el bote a su casa.

Anthony Hopkins y Olivia Colman, protagonistas en La 1

Por su parte, La 1 de TVE apuesta por un nuevo pase de ‘El padre’ (22:50 horas). Anthony (Anthony Hopkins), un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos y cada uno de las cuidadoras que su hija Anne (Olivia Colman) intenta contratar para que le ayuden en casa. Está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de éste se deteriora, pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida.

Jake Gyllenhaal, veterano en apuros en Telecinco

Telecinco también apuesta por una noche de cine con la emisión de ‘Ambulance: Plan de huida’ (22:50 horas). El veterano Will Sharp, en un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, recurre a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny. Danny le ofrece participar en un robo a un banco, el más grande en la historia de la ciudad. Will no puede decir que no. Cuando su intento de escape sale mal, los hermanos secuestran una ambulancia con un policía herido y una paramédica. Ahora deberán huir de un inmenso dispositivo de fuerzas de seguridad desplegado por toda la ciudad, mantener a sus rehenes con vida y de alguna forma tratar de no matarse entre ellos.

‘El reino’ ocupará el prime time de laSexta este miércoles (22:30 horas). Manuel (Antonio de la Torre), un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política nacional, observa cómo su perfecta vida se desmorona a partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción junto a Paco, uno de sus mejores amigos. Mientras los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de las dimensiones del escándalo, el partido cierra filas y únicamente Paco sale indemne. Manuel es expulsado, señalado por la opinión pública y traicionado por los que hasta hace unas horas eran sus amigos. Aunque el partido pretende que cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo. Con el único apoyo de su mujer y de su hija, y atrapado en una espiral de supervivencia, Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada, y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.

Cuatro ofrece un nuevo programa de ‘Otro enfoque’ (22:50 horas). Jon Sistiaga profundiza en las causas y las consecuencias de que España sea el país del mundo con mayor consumo de benzodiacepinas, recabando la opinión de expertos y presentando testimonios como el de Andrea Levy, que explica que comenzó a tomar estos medicamentos para combatir el dolor provocado por su fibromialgia hasta el punto de desarrollar una enorme dependencia. La concejala del Ayuntamiento de Madrid recuerda aquella etapa de su vida y lo que supuso en su actividad política. El programa cuenta asimismo con el testimonio de la joven Belén de la Hoz, que empezó a medicarse con benzodiacepinas como tratamiento para el TDH a los 14 años y desarrolló una adicción que le condujo a un intento de suicidio. Hoy habla de ello en su podcast ‘Vivir con un extraterrestre’ e imparte charlas en institutos. Sistiaga entrevista también a José Luis Marín, psiquiatra y presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, que ofrecerá datos para explicar por qué se ha disparado el consumo de estas pastillas en nuestro país y sus efectos sobre la salud; y al doctor Juanfran Menárguez, impulsor de la campaña ‘Yo no me benzo’ en Molina de Segura (Murcia), donde se detectó que el 20% de sus habitantes tomaba benzodiazepinas. 'Otro enfoque' visita el Instituto Hipócrates en Lérida, la clínica de desintoxicación más prestigiosa de España, para ofrecer el punto de vista de su responsable médica y de un exadicto que ha completado su recuperación.