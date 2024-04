Claudia Martínez es evacuada de Supervivientes: "Emocionalmente estoy mal"

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' ya llevan más de un mes en Honduras. Las estrechas relaciones que parecían haber formado desaparecen en los momentos más tensos del reality.

En esta edición es la primera que hay una pareja que entra junta a concursar, es el caso de Mario González y Claudia Martínez. Los concursantes que llevan cerca de dos meses en Honduras, se han enfrentado a algunos 'problemas' desde que entraron en el programa. Entre ellos estar ambos nominados para ser expulsados del programa, y, por otro lado, un test de embarazo al que se tuvo que someter la concursante -la que ya se sabe que ha salido negativa-.

La preocupación de Mario por Claudia

Desde hace algunos programas, cuando ambos estaban nominados, el concursante contaba que estaría preocupado por su pareja si él fuera el expulsado del programa, ya que cuenta con ciertos problemas.

El concursante ha hecho saber que se encuentra preocupado por el estado físico de Claudia. "Lo que peor voy a llevar es no saber cómo está físicamente Claudia, puesto que es algo que lleva fatal", ha confesado González. Ha terminado diciendo que "me preocupa su estado físico. El mental no, en el mental va sola", ha confesado su pareja.

Claudia es la concursante de Supervivientes a la que más cuesta arriba se le está haciendo el adaptarse a la alimentación que deben seguir en el programa. Su no adaptación se está viendo reflejada en su estado físico. A pesar de su preocupación, también ha dejado claro que si controla su fortaleza mental puede llegar muy lejos en el concurso.

Claudia ha sido evacuada del programa

Ahora, y tras la expulsión de Mario, la concursante está baja de ánimos y mal de salud, lo que ha provocado que tomen la decisión de tratarla y mantenerla alejada por unos días de las playas de Supervivientes.

“Emocionalmente, estoy mal y preocupada porque no sé cómo está Mario ni dónde está, si sabe si me han evacuado o no”, ha expresado la concursante.

Sandra Barneda ha explicado durante la gala de ‘Conexión Honduras’ que los exámenes realizados hasta ahora a la concursante han ofrecido resultados “no concluyentes ni definitivos”. De momento se sigue informando sobre el estado de salud.