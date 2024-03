De participar en 'Mujeres y hombres y viceversa' a ganar una medalla olímpica: la increíble historia de Cristian Toro

Cristian Toro, palista gallego, ha decidido poner punto final a su etapa en la élite del piragüismo mundial. El deportista, que cumplirá 32 años en los próximos meses, ha tomado la decisión de colgar la pala y retirarse de la competición en este año olímpico en el que ya no tenía posibilidades de clasificarse para la cita francesa.

El deportista se ha sentado en el programa 'Fiesta' junto a Emma García, a quién no veía desde hace 14 años -coincidiendo en Mujeres y Hombres y Viceversa-, para hablar sobre su vida y su destino, la entrevista más personal que ha tenido hasta ahora el medallista olímpico.

‘’Me está sabiendo muy dulce la retirada porque lo dejo en un momento en el que estoy en sintonía con el deporte, con mi vida y tengo una conciliación familiar, que es lo que anhelaba desde que fui padre, que me permite retirarme a gusto y en lo más alto’’, ha confesado el deportista en estos momentos.

Cristian Toro se retira en lo más alto de su carrera

Ha sido una entrevista muy sentida, en la que además Emma García estaba emocionada por ver de nuevo al ex concursante y sobre todo orgullosa de verlo en lo más alto: "Cuando me han preguntado qué recuerdo tienes, es que lo recuerdo un tipo estupendo, un chaval súper educado que tenía muy claro lo que quería, que era conseguir este sueño y no sabes qué felicidad tener aquí y tenerte con este oro olímpico porque te lo has currado", ha sido la respuesta de la presentadora.

Toro vivió su mejor momento deportivo en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 cuando en compañía con Saúl Craviotto consiguió la medalla de oro en la prueba de K2 200. Posteriormente, hizo intentos por meterse en alguno de los equipos olímpicos y denunció alguna maniobra para dejarle fuera del K4 que actualmente compite por España.