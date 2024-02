'GH Dúo', 'Entre Tierras' y 'Maixabel', en el 'prime time' de hoy

Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, una nueva gala de 'GH Dúo'. Los concursantes que eviten ser nominados se convertirán en los primeros finalistas de 'GH DÚO'. A lo largo de la noche, los concursantes podrán ver y comentar imágenes con lo más destacado de su convivencia, entre las que destacan, lo sucedido después de la visita sorpresa de Eladio a su pareja, Ana María; la influencia en Manuel y Lucía del encuentro entre esta y la pareja de él, Rocío; cómo se siente Asraf tras su reencuentro con Isa Pantoja; y las sensaciones de Elena tras la llamada telefónica con Pedro, su pareja.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:45 horas, por el especial 'Entre Tierras'. Manuel llega de La Mancha a buscar a su esposa, pero él y María no acaban de disolver sus desencuentros, por lo que Manuel decide irse solo. El coche no le arranca, lo que le fuerza a quedarse mientras tienen lugar las fiestas. Parece otro, incluso se entrega al baile, pero no puede evitar observar a María y la complicidad que tiene con José. José presiona a María para que se quede, pero esta le dice que ha llegado demasiado tarde y se marcha con Manuel. De regreso, el coche vuelve a averiarse y pasan la noche en una finca donde María y Manuel se entregan al amor por primera vez.

Luis Tosar y Blanca Portillo, estrellas en La 1

La 1 opta, a partir de las 22:50 horas, por la película 'Maixabel'. En el año 2000 ETA asesina a Juan María Jaúregui. Once años más tarde, su viuda Maixabel Lasa, recibe una solicitud extraña cuanto menos: uno de los asesinos ha pedido hablar con ella ella en la cárcel de Nanclares de la Oca en Álava, en la que vive encarcelado tras haber abandonado la banda terrorista y la lucha armada. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, la mujer accede a encontrarse cara a cara con una de las personas que acabaron sin miramientos con la vida de quien había sido su compañero desde la adolescencia

Cuatro apuesta, a partir de las 22:50 horas, por una nueva entrega de 'Horizonte'. El programa aborda el caso de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos el pasado sábado en el puerto de Barbate tras ser embestidos por una narcolancha. Además, el espacio analiza la proliferación de las estafas digitales que suplantan empresas y marcas mediante la clonación de sus páginas web o plataformas de venta por internet.

Chicote viaja a Menorca en laSexta

laSexta emite, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de 'Batalla de restaurantes'. En esta ocasión la furgoneta de 'Batalla de Restaurantes' se desplaza hasta la isla de Menorca para hacer ruta por cuatro restaurantes que competirán por tener la mejor caldereta de langosta. En primer lugar, Chicote visitará el restaurante de Verónica Bel, La Viajera, en el pueblo de Ferrerías. Después viajará hasta el Puerto de Mahón para probar la caldereta de El Muelle Asador, de la menorquina Ñin Giménez. En tercer lugar, disfrutará de la comida y de las vistas de Miramar, en Cala Blanca y, para acabar, se trasladará a Fornells, al restaurante Sa Fonda de Jordi Pons.