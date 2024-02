Marta López desvela por primera vez que sufrió maltrato: "Me pegaba palizas"

Marta López quiso compartir anoche una de las etapas más dolorosas de su vida. La concursante de 'GH Dúo', que logró salvarse de la nominación, desveló por primera vez en televisión que fue víctima de maltrato por parte de dos de sus parejas. Mientras dibujaba su curva de la vida, la colaboradora decidió abrirse en canal ante los espectadores del programa.

"Llevo 23 años en la tele y nadie sabe cuál es mi vida. Todo el mundo se cree que he sido una niña pija. Quizás va a ser un poco duro, nunca lo habéis oído de mí", empezó diciendo Marta. Según explicó, cuando tenía 9 años tuvo "un problema" con un vecino, sin especificar a qué se refería: "Vamos a decir que no se portó bien conmigo. Me voy a ahorrar muchas cosas por no herir la sensibilidad de nadie. Pero fue algo que durante muchos años me marcó y no entendía".

Más adelante, la concursante reveló el infierno que vivió en su primera relación: "Eran maltratos continuamente. De pegarme palizas. Hasta que un día, la seguridad del hotel me encontró debajo de un baño con la cara con sangre y todo". "Eran cosas que daban vergüenza decir. En aquel entonces, pensé que me quería mucho y que por eso hacía esas cosas. Me fui de Tenerife huyendo de él", aseguró.

Marta regresó a Madrid "destrozada", tal y como continuó relatando: "Me apunté al casting de 'Gran Hermano' y aquí estoy, 23 años después". Un programa que cambió su vida por completo: "Ha sido de las mejores cosas que me han pasado. Me ha dado oportunidad de descubrir un mundo nuevo. La televisión me ha hecho entender que las personas que han pasado maltratos o abusos no tenemos que avergonzarnos".

Además, en otra relación, sufrió maltrato psicológico: "Un machaque. No sabéis hasta que nivel. Me da tanta rabia no haberme dado cuenta antes y no haberle puesto nombre... Si me pasa ahora, esto no se queda aquí".

Durante la emisión del vídeo con la curva de su vida, Marta se derrumbó en pleno directo. "Solo se conoce la Marta dura y cuando me dijeron de hacer esto, a partir de este año que pasó algo muy grave, yo me siento libre de culpa y de lo que me ha avergonzado toda la vida y he decidido compartirlo. Quiero transmitir que, aunque me hayan pasado cosas horribles, he podido tener una vida normal".