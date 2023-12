Así ha sido la victoria de Naomi Asensi en Gran Hermano VIP 8 frente a Luitingo y Albert Infante

Albert Infante, Naomi Asensi y Luitingo se disputaban el gran premio de Gran Hermano VIP 8 en una noche de lo más emocionante en la que finalmente Naomi se hizo con el título de ganador gracias al favor del público y el apoyo de muchos de sus compañeros, llevándose así un total de 70.600 euros.

Estas han sido las palabras de Naomi

"Estoy en sock no me lo iba a creer hasta que no me dieran el maletín" reconocía la ganadora tan solo unos segundos después de escuchar su nombre. A ritmo de Rocky Balboa como había prometido que se iba a despedir cuando aún estaba en la casa, Naomi también agradecía a todos los que la han votado para convertirla en ganadora: "Quería deciros que muchísimas gracias, perdón por pensar que no había nadie entendiéndome, sois un montón, muchas gracias, necesitaba este impulso y lo voy a agradecer toda la vida".

Quedándose con un segundo puesto más que merecido, Luitingo también felicitaba a su compañera por el premio: "Llegar aquí era impensable, semifinalista no es mal puesto, pero ella ha ganado porque la gente la ha votado y se lo merece". Al igual que su compañera, Luitingo también tuvo oportunidad de agradecer el apoyo recibido en estos meses:"Muchísimas gracias, he intentado dar lo mejor de mí, un segundo puesto está muy bien, pero el primero está mejor. Si ella está ahí, es porque se lo merece".

¿En qué se gastará el dinero?

En una entrevista en exclusiva con Telecinco, la ganadora de 'GH VIP 8', Naomi Asensi, alegó que tenía claro en qué invertiría el dinero. "Primero le debo un viaje a mis amigas del concurso, que prometí que si ganaba un viaje con todo pagado. Segundo, voy a emprender, voy a abrir una pequeña empresa que os contaré más adelante”. Por el momento, no ha querido desvelar nada más,