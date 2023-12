Informativos Telecinco homenajea a Piqueras en su día de su despedida: "Gracias, Pedro"

Pedro Piqueras vive un día que jamás olvidará en las instalaciones de Mediaset. Sus compañeros de Informativos Telecinco han querido homenajearle con un emotivo video en el que será el día en el que presente su última edición, lo que supondrá su jubilación del mundo de la televisión.

“Siempre te ha gustado cantar, pero elegiste contar. Contar la vida, contársela a cada familia, como si solo estuvieras tú con ellos. A ellos y a nosotros nos has dado lo mejor de ti. Delante o detrás de la pantalla, has sido esa persona en la que se podía confiar. Igual de auténtico y cercano, igual de riguroso y comprometido con el oficio. Un periodista, y solo un periodista. Gracias, Pedro", aseguran las voces en off de esta pieza.

A lo largo de este día, Pedro Piqueras ha recibido el afecto de algunos compañeros de profesión como Antonio García Ferreras, que le ha halaga en directo en 'Al rojo vivo': "Es otra buena persona que deja de estar en primera línea".

"Es de la competencia, se llama Pedro Piqueras. Durante casi 20 años, cada día en la pantalla. Sí, en la competencia, en Telecinco. Desde aquí nuestro homenaje y reconocimiento. Toda la suerte del mundo. Feliz Navidad para él también", aseguró Ferreras en el programa de laSexta.

Además de estos elogios, el presentador de laSexta también se aventuró a decir cuál será su relación con la profesión a partir de este 21 de diciembre: "Hoy lo deja... Bueno, deja la pantalla. Seguro que va a seguir en acción".