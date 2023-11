Los problemas alimenticios de Palito Dominguín tras concursar en ‘Supervivientes’

Palito Dominguín.

1 Se lee en minutos Alejandro Bermúdez



Palito Dominguín ha compartido con sus seguidores de Instagram los problemas alimenticios que está sufriendo tras volver de Honduras. Durante el concurso, la alimentación suele basarse en arroz blanco y pescado, que en muchas ocasiones consumen crudo.

Estos hechos, han provocado que Palito no pueda llevar una alimentación normal: “Desde que llegué de la isla, la comida me sienta bastante mal, muchas de las comidas”, empezaba contando en sus redes. A pesar de ello, trata de llevarlo lo mejor que puede: “Llevo todo el día pensando en qué quiero comer y no sabía qué era lo que me apetecía de verdad. ¿Y sabéis qué era lo que me apetecía? Arroz blanco con almendras. ¡Manda huevos! Lo que he estado comiendo tres meses”.

Por esto, la exconcursante trata de buscar la forma de recuperar sus hábitos alimenticios: “He pensado en quitarme las harinas y ver si las cosas sin gluten me sientan mejor porque la pasta me sienta fatal, la bollería también”.