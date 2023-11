Abraham acusa a Ylenia de robar dinero durante su etapa en 'Gandía Shore': "En las cámaras se veía"

Abraham García e Ylenia Padilla. / MTMAD / TELECINCO

Redacción Yotele



Abraham García no guarda un buen recuerdo de Ylenia Padilla tras su paso por 'Gandía Shore'. El ganador de 'Supervivientes 2014' ha concedido una amplia entrevista en el que recordó un turbio episodio que protagonizó su compañera en la época en la que protagonizaba el programa de MTV: "No sé por qué, pero me tiene una manía terrible".

"Ella fue la propulsora de poner un poco a todos en mi contra. Cuando salimos de 'Gandia Shore', yo tenía más trabajo porque era el que más me movía. Yo vivía en Madrid centro y todas las mañanas me iba a la oficina de mi representante a preguntarle qué hacíamos hoy, aunque fuese comer con ella. Todos teníamos el mismo representante", aseguró Abraham en esta conversación con el streamer Imantado, añadiendo que ella también tuvo bolo porque es una "buena personaja": "Y lo sigue siendo".

García ha recordado una situación que se originó después de que MTV decidió que los protagonistas de 'Gandía Shore' tenían que hacer bolos juntos. En la primera noche en una sala de Girona, según explica, él tenía firmado por contrato estar dos horas allí y, transcurrido este tiempo, se fue después de ir a la oficina del propietario del local y recibir su sobre con el dinero que le correspondía.

Ya en el hotel, sobre las 6 de la mañana, Abraham cuenta que su representante llamó a su habitación al borde de un ataque de nervios por lo que había sucedido en el despacho del dueño del local en el que habían realizado el bolo: "Esta h*** d* p***, que ha robado el dinero de todos".

"Cuando estaba a punto de acabar la cosa se bajó con Core al baño, se metieron en la oficina, vieron la caja fuerte abierta y cogió todos los sobres (...) Llego el dueño y dijo que no había problema. Vieron las cámaras y se veía a Ylenia cogiendo los sobres. Se los llevó al hotel y los escondió en la maleta", aseguró el ganador de 'Supervivientes'.

Según la versión que narra García en esta conversación, la Guardia Civil tuvo que acudir a la habitación de Ylenia Padilla tras lo sucedido. "Le abrió la maleta y tenía los sobres ahí abajo. (...) Se montó una movida", comentó Abraham, añadiendo: "¿Cómo no te vas a quedar sin bolos? ¿Quién te va a contratar? ¡Que la voz se corre!”,