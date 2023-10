The Eras Tour: descubre en qué plataforma de streaming puedes ver el documental de Taylor Swift

El documental de Taylor Swift llegará a las plataformas streaming a finales de este año

No es un secreto que The Eras Tour se haya convertido en todo un evento para los fans de Taylor Swift. La cantante es líder en ventas y seguidores en Estados Unidos y la llegada del documental de su concierto a la gran pantalla ha sido muy esperado.

Mientras la cantante lidera la esfera del pop en Estados Unidos, ya se está especulando de la llegada de su documental a las plataformas streaming.

El documental se basa en el gran fenómeno que ha terminado siendo The Eras Tour: un gigantesco espectáculo que no deja a nadie indiferente tras su paso.

¿Cuándo y en qué plataforma se estrenará The Eras Tour?

Normalmente, los documentales de los famosos tienden a aparecer en las plataformas streaming unos 40 o 90 días después de su lanzamiento en el cine. Así, podemos esperar la llegada de The Eras Tour a la pequeña pantalla o bien a finales de este año o a principios del siguiente.

Lo que ha sorprendido ha sido la elección por la plataforma de transmisión. Amazon Prime Video se está llevando la corona liderando los documentales de las influencers favoritas del público, y, ahora, los de cantantes del calibre de Taylor Swift.

La cantante ya habría publicado otras de sus obras en Netflix o Disney+, dejando ver su preferencia por estas plataformas. Sin embargo, esta vez el documental se encontraría bajo los derechos de AMC, quienes tienen un contrato para emitir su contenido a través de Amazon Prime Video.

No obstante, aún no se podría decir con certeza en qué plataforma se estrenará The Eras Tour, pero lo más seguro es que el documental vaya de la mano de Amazon Prime Video como consecuencia de su convenio con AMC.

Directores como Christopher Nolan han aplaudido la estrategia de la cantante, subrayando la inteligencia de Taylor para distribuir su película directamente en los cines de la mano de AMC y deshaciéndose de distribuidores de los estudios. Esto, en rasgos generales, generaría una cantidad enorme de dinero a la estadounidense y además daría paso a un nuevo modelo de distribución teatral.