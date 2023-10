José Corbacho revela uno de secretos mejor guardados de Pasapalabra

José Corbacho revela uno de los mejores sercetos guardados de Pasapalabra / ANTENA 3

Con otro duelo entre Moisés y Óscar, la prueba de 'La Pista' ha servido a presentador, aundiencia e invitados para descargar la tensión del programa. José Corbacho ha protagonizado un divertido momento que ha levantado las sospechas de algo que seguro que todos habremos pensado alguna vez viendo Pasapalabra.

El mítico duelo musical ha llevado a los protagonistas de la noche, Moisés y Óscar, a volver a 1997. Moisés se quedaba totalmente en blanco ante los primeros acordes de la canción pero Óscar parecía poder salvarla y sumar algo de ventaja a su marcador.

Sin embargo, el madrileño solo se acordaba vagamente de la melodía. La letra le bailaba y hasta el propio Roberto Leal ha tenido que recurrir a un elemento que, a ojos del público, pasa desapercibido en numerosas ocasiones.

¿Qué esconde Roberto Leal?

Un elemento clave está siempre presente en la mesa y los programas de Roberto.

No estamos hablando de otra cosa que la mítica tablet le acompaña día tras día, guardando algunos secretos del programa y dándole pistas en momentos de incertidumbre como este.

Óscar ha intentado adivinar la canción y ha sido entonces cuando Roberto ha recurrido a su maravilloso gadget.

Para audiencia, concursantes e invitados no estaba sucediendo nada raro, pero a José Corbacho le ha podido la curiosidad y se ha acercado para observar con más detenimiento el contenido de la tablet. "¡Está viendo dibujos!", bromeaba con la audiencia.

Sin embargo, el misterio de los contenidos de esta seguía latente en el plató y parece ser que así continuará. Corbacho volvía a su sitio y, con otra pista más, Óscar acertaba finalmente la canción que resonaba en su cabeza: 'I Wanna Be the Only One'.

Noticias relacionadas

No sabemos qué guarda el presentador en su mítico aparato ni qué secretos del programa podría albergar, pero lo que sí está claro es que la tablet se ha convertido en una extensión más de Roberto Leal.

Sin ella, al presentador le faltaría algo y está claro que su presencia le hace los programas de Pasapalabra más fáciles y llevaderos.