Ana Mena desvela en El Hormiguero cómo filtró sin querer 'Madrid City', su último tema

'Madrid City' lleva sonando en las discotecas desde antes de su lanzamiento y todo por un despiste que la cantante tuvo al terminar de escribir su canción. La malagueña intentó parar el tráfico que estaba trayendo la canción, pero se vio obligada a adelantar la fecha de estreno.

El pasado miércoles 18 de octubre Ana Mena acudía a El Hormiguero para charlar con Pablo Motos acerca de su trayectoria musical. Entre conversación y conversación, la cantante le ha contado al presentador del programa la metedura de pata que tuvo cuando terminó su single 'Madrid City'.

"Fue un marrón tremendo", admitía la cantante cuando Pablo Motos le contaba que se había filtrado su canción de forma misteriosa. Y es que lo que no sabía el presentador es que era la propia Ana quien, presa de la euforia, habría filtrado el link a la canción a través de su Instagram.

Ana Mena y sus 'amigos de confianza'

Ana Mena contaba que es una persona muy expresiva, a la que todo le hace ilusión. En definitiva, es el tipo de persona que a la hora de hacerte una sorpresa te la dice antes de tiempo.

La artista terminó 'Madrid City' en Los Ángeles y no puedo contener su emoción. Poco después, les pasaba el link de 'Dropbox' a sus amigos de confianza, un procedimiento habitual en la cantante cuando acaba algún proyecto: "Me dan su opinión, me dicen: 'Cámbiale esto, cámbiale lo otro'. Les envié por WhatsApp un link de Dropbox".

No contenta con eso, Ana quería capturar las emociones de sus amigos y le pareció buena idea poner los screenshots de sus reacciones, con el percance de no ocultar el link de 'Dropbox'. La cantante, que quería compartir el tema con sus 'amigos más cercanos' ahora lo habría hecho con sus miles de seguidores en Instagram.

El stories de Ana Mena estuvo subido durante diez minutos, los suficientes para que la gente lo compartiese entre sí y empezase a sonar en las discotecas. La artista confiesa que tuvo que ponerse en contacto con sus clubes de fans para evitar que la bola se hiciese más grande.

Sin embargo, terminó sentenciando: "Ya vi que sonaba en discotecas y tuve que adelantar el lanzamiento del 6 de octubre al 29 de septiembre", "O se para o no se para".

El éxito de la malagueña no dejaba a nadie indiferente y con el lanzamiento del videoclip de 'Madrid City', Ana demostraba estar en sintonía con el estilo de música que triunfaba actualmente entre la juventud.