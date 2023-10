Estos son los 'descubrimientos repugnantes' más graciosos de los concursantes en La Ruleta de la Suerte

Laura Moure y su curiosa confesión en La Ruleta de la Suerte / ANTENA 3

Bajo el tópico 'descubrimiento repugnante', concursantes y presentador han abierto el baúl de los recuerdos y han charlado acerca de las ocurrencias más raras que tenían en el colegio.

"El boli que tienes en la boca no es tuyo", era la frase que aparecía en el panel y que Patricia habría resuelto. Lo que no sabían los concursantes es que el presentador del programa, Jorge Fernández, era uno de esos niños que mordisqueaban el capuchón del bolígrafo.

Esto llevaba a Jorge y a los concursantes a mantener una animada conversación dando un salto al pasado. El presentador se reía al confesar que muchas veces se habría llevado a la boca un bolígrafo que no era el suyo.

De un momento a otro, un concursante saltaba diciendo que, en su infancia, mordía las típicas gomas de borrar: "Pasábamos hambre en el cole".

El comentario de Jorge Fernández que ha hecho reír a Laura Moure

"Es que había gomas de nata" argumentaba el presentador dándole la razón, algo a lo que Laura Moure, la azafata del programa, no ha podido evitar reírse.

La azafata le decía entre risas a Jorge que esa era la marca de las gomas y que nunca habían sido de nata, de hecho, eran tan solo una edición de la marca 'Milán'.

Poco después la propia Laura Moure confesaba que ella, aunque se estuviese riendo de Jorge, también mordía ¡e incluso se comía las gomas!: "Mi madre a mí directamente no me compraba gomas porque me las zampaba enteras".