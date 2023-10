Frank Blanco y el traumático momento que le hizo pasar Mercedes Milá: "Me tocó los testículos y un poco del pene"

Frank Blanco y Mercedes Milá / Agencias

El presentador de los debates de 'GH VIP 8' o del programa 'Fiesta' de Telecinco, Frank Blanco, atraviesa una de las mejores etapas a nivel profesional, por lo que no ha dudado en conceder una entrevista para 'Cadena Ser' en el programa 'A las Bravas', junto a su amigo Raúl Pérez. Visiblemente cómodos, ambos han comentado su amistad desde años atrás, además de un sinfín de anécdotas que comparten a día de hoy.

Entre ellas, un momento que el presentador de radio ha asemejado al incómodo momento que vivió Jenni Hermoso con Luis Rubiales hace unas semanas: "Vamos a ver el momento cuando Mercedes Milá te hizo un Luis Rubiales", decía Pérez mientras su amigo no daba crédito. Raúl Pérez comenzaba diciendo que "una vez que Mercedes Milá vino de invitada, nos desarmó el programa y entró a sacó y le cogió la huevada", tendiendo un puente a su amigo para que continuase relatando.

"Daba pena tu pene en ese momento"

Frank Blanco comienza explicando que llevaban tiempo detrás de Mercedes Milá para que acudiese a su programa 'Anda Ya', y tras enviarle un audio en el que hablaban de El Gran Wyoming y de ella, la presentadora accedió a ir al día siguiente. Alegando que no tuvieron tiempo de preparar nada, cuenta cómo fue la visita de Milá: "Se abre la puerta, yo solo había visto una vez en mi vida a Mercedes Milá. No teníamos confianza, y entonces Mercedes Milá se dirige a mí y me toca con su mano los testículos, y un poco de pene solo porque mi pene estaba muy pequeñito. Yo tenía mucho miedo en ese momento", cuenta Frank Blanco.

Tratando de quitarle seriedad al asunto debido al tono que el presentador de 'GH VIP' había tomado, Raúl Pérez contestó: "Fue en un momento de euforia. Daba pena tu pene en ese momento", señala. Seguidamente, y para cerrar la conversación, Frank Blanco aseguró haberse quedado estupefacto, pues la presentadora justificó su salida de tono: "¡Es para ver cómo los tienes, si es que los tienes como Wyoming!", zanja.