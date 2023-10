Ferrán Torres se abre en El Hormiguero y cuenta el duro momento psicológico que vivió al lesionarse

Ferrán Torres visibiliza la salud mental en El Hormiguero / ANTENA 3

Ferrán Torres era el invitado que abría la semana de El Hormiguero. El futbolista se sinceraba con Pablo Motos y charlaba acerca de temas tan importantes como la salud mental, enfocándose en contarle a la audiencia cómo logró salir de una compleja lesión.

Ferrán Torres cuenta las claves que siguió para recuperarse de una difícil lesión de pie que tuvo en la pretemporada. El futbolista cuenta que pasó por un momento mental complicado a causa de la soledad que le pudo ocasionar la lesión. "Pasas de hacer una rutina diaria con tus compañeros a estar en el día a día con el fisio, tú solo", admitía.

¿Cómo afrontó Ferrán Torres su lesión?

Aunque el futbolista categorice el año como uno de los peores que pudo tener, intentó afrontarlo con positividad y animarse a pensar que la persona que es hoy se debe a ese tipo de momentos.

"Fue un año duro pero, a día de hoy, pienso que ha sido el mejor año de mi vida", "gracias a eso he construido al Ferrán que soy hoy" continuaba el valenciano.

Para llegar a ese punto mental, Ferrán acudió a la ayuda de un psicólogo. A raíz de contarle toda su trayectoria y los claroscuros que había vivido en su vida y en su carrera como deportista, ambos llegaron a la conclusión de que lo más beneficioso para Ferrán sería rodearse e inspirarse de la gente que le acompaña en su día a día: su círculo de confianza.

El valenciano no fue convocado para la Selección Española pero le comentaba a Pablo Motos que eso era algo que no estaba en sus manos: "He aprendido que me centro en lo que puedo controlar".

Ferrán Torres se aleja de la prensa

Para poder disfrutar de una mejor salud mental, Torres admitió tener bloqueada a toda la prensa y no leer nada de lo que publicaban de él: "No me importa lo que digan de mí, yo sé lo que hago bien, lo que hago mal y lo que me sacrifico para conseguir lo que quiero", sentenciaba.

Lee un libro de vez en cuando, pero la prensa para él está totalmente descartada.

Ferrán Torres ha pasado por numerosas complicaciones este año, pero cabe destacar la resiliencia con la que ha afrontado todo.

En El Hormiguero, el futbolista ha puesto sobre la mesa la importancia de la salud mental y lo importante que es recibir ayuda psicológica para salir de cualquier bucle que parezca inteminable.