De rockstar a cayetano: la evolución del estilo de Borjamina

Borjamina ha pasado de tener un estilo muy consolidado en el que predominaba la ropa ancha, las trenzas y las camisetas de carácter alternativo, a otro que le engloba en la categoría de cayetano. Hacemos un repaso de su evolución (¿o involución?) estilística en su paso por 'Reacción en cadena'.

Igual que Borjamina no se esperaba entrar en el lado más pijo de la moda, nosotros no nos esperábamos encontrar en su Instagram fotos suyas con trenzas, el pelo rapado y outfits al más puro estilo rock, grunge y alternativo.

El concursante de los Mozos de Arousa que ahora no hace más que vestirse con camisas de colores tuvo un profundo pasado con la moda.

Ahora se ha ganado la etiqueta de niño bueno a consecuencia de su impoluto estilo en 'Reacción en cadena'. Además, Raúl y Bruno no se quedan atrás, pues muchas veces se han puesto camisas del mismo color pero de diferente tonalidad, sacando a relucir que quizá le dan más importancia de lo que nosotros creemos a la moda.

No cabe duda de la importancia que le dan a sus outfits en televisión, y, aunque Raúl y Bruno se encuentren más cómodos con su estilo, Borjamina deja pistas de que quiere ponerse al día con las últimas tendencias: "Algún día me pondré al día con los looks" ponía en su pie de foto en Instagram.

El estilo de los concursantes, y en especial de Borjamina, solo se rompe cuando se dejan un par de botones sin abrochar de sus pintorescas camisas o cuando llevan algún collar que sobresale en su cuello.

El pasado de Borjamina

Y es que ¿quién se lo iba a decir? Al final, Borjamina ha encontrado su zona de confort entre los dos estilos tan contrarios que ha tocado, pasando desde las trenzas de raíz al pelo corto perfectamente peinado.

Hace años, cuando todavía concursaba en otros programas de televisión, Borjamina ya mostraba dotes de influencer.

El gallego preguntaba cotidianamente a sus seguidores de Instagram acerca de cualquier cuestión que se le pasara por la cabeza, como qué peinado les gustaba más. Coletas, trenzas francesas, moños o incluso el pelo suelto y ondulado eran parte de su estilo pasado.

No es un secreto que ahora el concursante llegue a un público diferente y adulto. Por ende, parece mantenerse en el pelo 'a tijera' y en las camisas de lino frente a las sudaderas de colores y estampadas que llevaba antes.

No obstante, la ropa es tan solo una fachada y aunque Borjamina quiera llevar un estilo u otro, siempre saldrán a relucir las positivas cualidades del integrante de los Mozos de Arousa. La espontaneidad, la inteligencia e incluso la estrategia, son aptitudes con las que carga en 'Reacción en cadena' y no hay estilo que pueda quitarle ese mérito.

