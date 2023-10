Wyoming, contra Feijóo por sus palabras sobre Sumar y Hamás: "No se puede aprovechar todo"

El Gran Wyoming en El Intermedio.

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



'El intermedio' abordó en su programa de anoche el encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el que volvieron a mostrar las grandes diferencias que les separan. En una rueda de prensa posterior, el líder del PP aprovechó para lanzar una dura acusación contra Sumar por sus reacciones al conflicto entre Israel y Hamás.

El partido de Yolanda Díaz ha mostrado su rechazo a los ataques terroristas de Hamás, pero también denuncia la "doble vara de medir" de quienes no condenan "los crímenes de guerra que comete Israel".

Una postura que Feijóo criticaba de esta forma: "No les quiero ocultar que nos preocupa seriamente la posición de buena parte de los socios de Gobierno, incluida la coalición de Sumar, en relación con esta oleada de violencia". "Ha habido desde posiciones equidistantes a posiciones comprensivas con la actividad terrorista de Hamás que ha costado varias víctimas y secuestros de población israelita", declaró el político.

Unas palabras que el Gran Wyoming no dejó pasar por alto desde su programa en laSexta. "En fin, señor Feijóo, me parece que está confundiendo apoyar al pueblo palestino con apoyar al terrorismo de Hamás, algo que no ha ocurrido", recordó el presentador: "Debería saber que una investidura no es como un cerdo, no se puede aprovechar todo por mucho que esta declaración sea pura casquería".

Noticias relacionadas

Wyoming, que anoche se reincorporó a 'El intermedio' tras varios días de ausencia por covid, se puso serio para analizar el conflicto: "De nada sirve tener uno de los mayores ejércitos del mundo, todo tipo de medidas de seguridad y ayuda militar y económica sin límites, cuando se mantiene durante décadas una prisión a cielo abierto como Gaza, en la que casi 2 millones y medio de personas sobreviven en la miseria y sin derechos".

"Israelíes y palestinos merecen vivir en paz, pero me temo que no habrá paz para ninguno de los dos pueblos mientras no logren un reconocimiento mutuo", finalizó el presentador.