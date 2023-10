Ilia Topuria cuenta en 'El Hormiguero' lo mejor de un combate: "Cuando ya le apago las luces y sé que se acabó"

Ilia Topuria en su paso por El Hormiguero / ANTENA 3

El pasado 9 de octubre el luchador georgiano Ilia Topuria pasó por El Hormiguero para charlar con Pablo Motos acerca de su vida como luchador. Invitado y presentador se sumergían en temas tan profundos como los miedos y la disciplina mientras hablaban de la trayectoria de Topuria y sus combates.

En cuanto Ilia Topuria se sentó a hablar con Pablo Motos, el presentador le preguntó por su carrera como luchador. El conocido como 'El Matador' le confesaba que todo lo que estaba viviendo era algo que él ya previamente había visualizado y que se había visto en ese escenario.

Topuria contaba que para él lo primordial era tener fé y esperanza en las cosas que haces. El luchador contaba lo poderosa que era la mente: "Todo puede suceder". A modo de broma, Pablo Motos le preguntaba: "¿Y cuando te sorprende una hostia?".

Sin embargo, el luchador mantenía su discurso y contaba que mientras tuviese aliento, siempre iba a estar a pie de cañón. Y es que el deportista está muy concienciado con su trabajo y tiene mucha instrospectiva y ganas de trabajar en sí mismo cada día: "Me da muchísimo más miedo y muchísima más pereza el no poder ver la mejor versión de mí mismo".

'El Matador' no negocia consigo mismo y ni siquiera piensa demasiado las cosas antes de hacerlas, así no hay posibilidad de romper el ciclo. Si se tiene que seguir una rutina, no se le debe dar muchas vueltas, sino levantarte y hacerla: "Siempre opto por levantarme y perseguir mis sueños".

Los sacrificios de Topuria para triunfar

No todo es un camino de rosas, y el luchador se abría con Pablo Motos para contarle todo el peso que debía perder de cara a un combate. "Bajar los primeros cinco todavía se aguanta, pero bajar los últimos 10 es como vivir en el infierno".

Topuria confesaba que ni siquiera le gustaba mirarse en el espejo estando tan delgado, pero entendía que era el precio que debía pagar para conseguir algo.

Aunque el deportista entrene durante cinco horas al día, contó que no solo debía mantenerse fuerte físicamente, sino tambien mentalmente.

Cada vez que se subía al octógono intentaba aprender nuevas estrategias de cara al próximo combate, evolucionando física, mental y espiritualmente.

No cabe duda de los sacrificios que tienen que hacer deportistas del nivel de Topuria para lograr sus objetivos, o a veces, simplemente aprender del proceso ante una derrota.

No obstante, el luchador admitía con una sonrisa lo que le gustaba estar en un combate y, cuando Pablo Motos le preguntaba por su momento favorito, no dudaba en contestar: "Cuando le tengo una finalización encajada o cuando ya le apago las luces y sé que se acabó".