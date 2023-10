EA Sports WRC inaugura una nueva y ambiciosa etapa para el juego del campeonato oficial

‘EA Sports WRC' tiene como objetivo convertirse en el exponente de simulación de rally más fiel jamás desarrollado. Entre barro, grava, nieve, y derrapes a alta velocidad, la intención de los respetados artesanos digitales de Codemasters, es aprovechar la tecnología más potente a su alcance para representar la experiencia de pilotar un coche de rally con el mayor grado de fidelidad. El proyecto, que se publicará en PlayStation 5, Xbox Series y PC pretende ser ante todo "real"; por tanto, quiere reflejar el auténtico mundo de WRC en formas nunca experimentadas en un videojuego. Para ello también se han diseñado fórmulas “live”, es decir, actualizando cantidad de conceptos prácticamente en tiempo real y siguiendo la evolución del escenario competitivo del Mundial de Rally.

La desarrolladora, bajo el amparo de Electronic Arts, se ha hecho con una poderosa licencia oficial y, por tanto, con la representación de las principales marcas, equipos, pilotos y elementos accesorios reales oficiales de la WRC. También se han replicado con gran detalle todas las localizaciones y coches del campeonato. Sólo así el proyecto podría considerarse realmente inmersivo. En el lanzamiento, están previstas reproducciones de 15 localizaciones: Portugal, Montecarlo, Suecia, Croacia, Cerdeña, Kenia, Grecia, Estonia, Finlandia y México. Se están preparando otras pistas como Japón, Chile, Oceanía y Península Ibérica, que se publicarán mediante actualizaciones gratuitas, siguiendo la evolución de las carreras oficiales de la temporada real.

Here it is, your first look at raw gameplay in #EASPORTSWRC 🎮@JonArmstrong84 is here to take us round Estonia, Japan and Sweden in a variety of seasons, cars, daytimes and weather conditions 🌦