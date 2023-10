Jorge Fernández afea el juego sucio de uno de los concursantes de La Ruleta de la Suerte: "Déjala terminar"

Concursantes en La Ruleta de la Suerte / ANTENA 3

Alba rozaba ya la respuesta correcta del panel, sin embargo, Emilio no parecía tener la paciencia para escucharla y no ha hecho más que poner trabas para que no responda correctamente la canción del panel.

En el último programa de La Ruleta de la Suerte, Alba se disponía a resolver una canción de Márta Sánchez después de haberla fallado anteriormente.

Ante la inminente victoria de la concursante, Emilio no ha querido dejarla contestar y hablaba por encima de ella para dificultar la comunicación entre concursante y presentador.

Jorge Fernández se ha dado cuenta de inmediato y no ha dudado en increpar al concursante: "¡Qué juego sucio, Emilio!", le regañaba. Poco después el presentador escuchaba a Alba y daba por válida su respuesta: "Este amor negro azabache es de fuego, es de sol".

La curiosa respuesta de Emilio ante su jugada

Noticias relacionadas

Después de que la banda del programa cantase la canción de Marta Sánchez, el presentador le daba la enhorabuena a Alba y le entregaba 100 euros para que los acumulase.

"Te han puesto muchas trabas" seguía Jorge, a lo que Emilio, entre risas, se ha atrevido a contestar: "Estaba pensando: ¿por qué no lo habré hecho antes?".