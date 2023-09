Moisés se resigna ante su adiós a Pasapalabra: "Ya vimos hace poco a Fer"

Moisés y Óscar enfrentándose al rosco de Pasapalabra / ANTENA 3

La llegada de Óscar no ha dejado indiferente a nadie, y es que el concursante está cada vez más cerca de llevarse el bote de Pasapalara en apenas dos programas. El nuevo concursante de Pasapalabra pone a prueba la cordura de un longevo Moisés que está lejos de darse por vencido.

Si el público ya se encontraba en shock ante la eliminación de Fer de Pasapalabra, ahora luchan por no perder la esperanza en Moisés. Y es que no es un secreto que el concursante, que ya lleva 94 programas con Roberto Leal, se esté poniendo más nervioso de lo normal y no sea tan certero.

Óscar es un gigante de los programas de televisión y está demostrando que es merecedor de ser el rival de Moisés y (a este paso) de llevarse el bote.

Si hoy ha estado muy reñido el programa se dice y punto. 😏#Pasapalabra862https://t.co/Eu8EcxGB5v — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 26 de septiembre de 2023

Moisés ha estado a punto de ser eliminado, y al hablar con Roberto Leal ha asegurado: "Ya vimos hace poco a Fer", admitiendo que nadie tiene la permanencia asegurada en el programa.

Frente a un rival que había coloreado 22 letras en verde, Moisés veía cada vez más difícil llegar a las 23 que le posicionarían por delante de él.

Moisés, a punto de perder la Silla Azul

Ante la seguridad de Miguel, un concursante que venía muy preparado y filólogo de profesión, Moisés ha despertado la preocupación de la audiencia en cuanto ha fallado.

Se quedaban, de esta forma, ambos concursantes en la misma situación: sin comodín y con un fallo, poniendo en vilo al público en un constante tira y afloja que ha acabado con la victoria de Moisés.

Ha sido después de que Moisés venciera cuando Roberto Leal se lanzara a preguntarle lo que se le había pasado por la cabeza. "Nada es inmortal" argumentaba el concursante, sabiendo que podría haber corrido la misma suerte que su excompañero Fer, que hace poco abandonaba el programa al enfrentarse a la Silla Azul.

"A resetear y a seguir disfrutando" le animaba Roberto Leal ante el inminente nerviosismo del concursante.