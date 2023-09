Juan del Val sobre su relación con Nuria Roca: "No hubiese sido feliz con nadie más"

Juan del Val y Pablo Motos en El Hormiguero / ANTENA 3

En su paso por El Hormiguero (ahora como invitado y no como colaborador) este pasado martes 26 de septiembre, Juan del Val presentaba su nuevo libro: 'Bocabesada'. El escritor charló con Pablo Motos acerca de diversos temas, entre los que recordaron momentos que habían vivido juntos y su relación con Nuria Roca.

El colaborador de El Hormiguero recordó con Pablo Motos el tenso momento en el que se vio tentado de abandonar el programa por otra oferta que le surgió. Por suerte, presentador y colaborador recordaban el mítico (aunque peligroso) momento entre risas, en el que Juan del Val confesaba que tenía miedo de que Pablo Motos dejara de ser su amigo.

La bruja que predijo que Juan del Val sería escritor #JuanDelValEH pic.twitter.com/3c5YoBMzx7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 26 de septiembre de 2023

La relación de Juan del Val con Nuria Roca

Juan del Val estuvo un rato hablando con el presentador de su pareja. El escritor comentaba entre risas que sabía que no iba a ser igual de feliz con nadie más que con Nuria, algo que ella no pensaba, o en palabras de Juan: "ella no lo tiene tan claro".

El escritor concluía este tema diciendo que sin su actual pareja, no estaría donde está hoy en día: "Sería imposible". Juan comentaba que si se separase de Nuria tendría la posibilidad de estar con muchas personas, pero para él, volver a tener pareja no sería viable.

Y así continuaban colaborador y presentador charlando a lo largo del programa, sacando temas como la adolescencia, el amor, o incluso, la bruja que predijo que Juan del Val iba a ser escritor.