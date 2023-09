La fantasía sexual de un soltero de Dios en First Dates: "Sexo en un cementerio"

Marius y Jilly en First Dates / CUATRO

Marius, un soltero proveniente de Rumanía y con unos valores muy tradicionales sorprende en su cita de First Dates a Jully, una colombiana que también comparte estos valores pero que se ha quedado a cuadros al escuchar sus confesiones.

El pensamiento conservador y tradicional de Marius le ha llevado a durar 10 años con su anterior pareja. El originario de Transilvania comentaba que no le gustan las parejas liberales de hoy en día y que su mayor propósito era crear una familia.

Es entonces cuando aparecía Jully, una colombiana que había estado un año aprendiendo inglés en Australia y que compartía esta visión de vida. Sin embargo, Marius no ha podido evitar sentir que la relación de un año de la colombiana no era nada comparada con la suya. Además, no le causó la sensación que él esperaba, era mona, pero no le atraía físicamente.

La extraña confesión de Marius

Ambos solteros, aún teniendo esos valores tan tradicionales, en un Rasa del Amor fuera de lo común Mairus ha confesado que no haría ningún trío, calificándose de "hombre de Dios". Por otro lado, ha dejado caer algo que ha hecho que Jully se quede en shock, y es que a Marius le atraía la idea de mantener relaciones en un cementerio.

Jully se ha quedado de piedra, pero le ha gustado tanto Marius y encontraba tantas cosas en común con él que ha dejado pasar este "pequeño" detalle. Sin embargo, el soltero no ha terminado de sentir las mariposas que Jully sentía y ha optado por no tener una segunda cita con la colombiana que compartía sus visión tradicional de la vida.