El desafortunado -y muy criticado- comentario de Luca Dazi en 'GH VIP 8' por el que la audiencia pide su expulsión

La octava edición de Gran Hermano VIP llegaba el pasado 14 de septiembre a Telecinco con un formato completamente renovado y un grupo de concursantes de lo más heterogéneo: desde el patinador olímpico Javier Fernández hasta Karina u Oriana, pasando por Carmen Alcayde, Jessica Bueno o el chófer de María Teresa Campos.

Los días pasan, y aunque durante las primeras jornadas todo eran risas, los enfrentamientos entre concursantes comienzan a aparecer, especialmente desde que los seis concursantes recluídos en la cueva han regresado a la casa para celebrar las primeras nominaciones, que han terminado con Karina, Luca Dazi, Alex Caniggia y Zeus Tous como nominados tras esta primera semana de convivencia.

Luca Dazi, acusado de tránsfobo en su discusión con Albert Infante

El último -y más sonado- enfrentamiento, se ha producido hace apenas unas horas entre Luca Dazi, Laura Bozzo y Albert Infante o 'La infanta', como se hace llamar desde que entró en el concurso. Ha sido precisamente un comentario del exconcursante de Masterchef lo que ha desatado una oleada de críticas en Twitter y por el que piden su expulsión inmediata. Todo llegaba cuando Bozzo reprendía al nominado por haber desvelado una información que debía mantener en secreto.

Ante la situación, Albert criticaba a Luca estar riéndose de Laura Bozzo: "Que calles, que te calles, que te calles", le respondía Luca. Albert, tratando de calmar la situación le ha pedido a su compañero que se callase y que "a mí no me hables así eh". Luca Dazi, visiblemente alterado ha continuado diciendo "¿Pero qué estás diciendo ahora de que me estoy riendo de Laura, chica?" para después referirse a Albert como "chico-chica".

La Infanta, al darse cuenta del comentario ha respondido "eh, eh, eh, relajadito eh. Lo de chico o chica de esas maneras a mí no me lo dices", dejando claro que la identidad de género o las preferencias sexuales de una persona no deben ser objeto de discusión. Las redes sociales han salido en defensa de Albert, y han solicitado la expulsión de Luca por el comentario calificado como "tránsfobo" por la audiencia.