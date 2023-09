Cruce de reproches entre Ábalos y Esperanza Aguirre: "Tienes una habilidad para vencer la paciencia”

José Luis Ábalos y Esperanza Aguirre en Todo es mentira. / Cuatro

José Luis Ábalos y Esperanza Aguirre protagonizaron el último momento tenso de 'Todo es mentira'. Los colaboradores del programa de Cuatro vivieron un cruce de reproches después de conocerse el comunicado de ERC en el que anunciaba que había iniciado intercambio de documentos sobre la amnistía sobre el Gobierno horas antes de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que previsiblemente sea fallida.

Concretamente, este momento comenzó cuando Risto Mejide pidió una reacción al respecto al exministro y actual diputado socialista a este comunicado: "La política tiene que ser eso, la capacidad para que se pueda vivir en convivencia, igualdad, solidaridad... sin tanto odio, sin rencor y sin enfrentamientos".

Las palabras de Ábalos generó una réplica de la expresidente popular de la Comunidad de Madrid en el programa: "Es un absoluto disparate que digas que se ha normalizado la situación en Catalunya porque se ha indultado a los golpistas, se ha quitado el delito de sedición y el de malversación. Porque todos estos señores han dicho que lo van a volver a hacer, con la diferencia de que ya no hay delito de sedición y Catalunya se hará independiente".

"La amnistía es un disparate y lo opinan muchos socialistas incluido tú, que lo opinabas hasta hace cinco minutos. Para poder votar en conciencia hay que tener a dónde ir si te echan de la política. Antes tenías los gobiernos de UCD, los de Felipe González, los de Aznar, los de Rajoy... y ahora, los diputados en general, incluido tú, ninguno fuera de la política tiene un sueldo superior por lo tanto, no puede votar en conciencia", continuó Aguirre.

Esto no dejó callado a Ábalos, que le contestó contudentemente a Esperanza Aguirre, recordándole uno de los escándalos más conocidos de la democracia: "Esperanza, tienes una habilidad para vencer la paciencia. Porque fíjate que estoy todo el programa de una exquisitez... Estamos hablando del 'Tamayazo', tú eres una protagonista y no has querido entrar. Y te permites unas cosas... de decir que todos son unos muertos de hambres menos tú. Porque a ti te sobra todo, ya sabemos que eres ganadera, que eres ilustre... has hablado de todos los diputados y me has incluido. Y porque yo tengo una paciencia infinita".

“Que tú hables de cómo tiene la vida asegurada gente que ha colaborado contigo, que ha acabado en la cárcel... Mucha paciencia estoy teniendo. ¿Tenían la vida asegurada? No les habría hecho falta eso", le espetó Ábalos a Aguirre, que no dudó en responderle: "Ninguno de ellos ha estado condenado, han estado en prisión provisional".