Fer desvela cómo ha sido su participación en Pasapalabra: "Una odisea"

Parece que la expulsión de Fer de Pasapalabra ha sido un sueño. Nadie veía venir que el mítico concursante abandonaría el programa sin llevarse el bote, o por lo menos, jugárselo con su compañero Moisés. A través de un hilo de Twitter (ahora X), el gallego ha compartido sus aventuras por el programa, lanzando un mensaje de cariño a todo el mundo y dando visibilidad a su trabajo.

Fer y su inesperada confesión en Twitter

"He hecho algo que me había prometido no hacer", empezaba el tweet de Fer, para luego contarnos que (inicialmente) no quería leer ningún comentario acerca de su paso por el programa. El gallego se ha sorpendido ante tantas muestras de cariño y afecto, así como la ausencia (o casi ausencia) de haters en las redes comentando su paso por Pasapalabra.

Fer aprovechaba para contar todo lo que no pudo su nerviosismo en aquel último programa en un par de líneas de Twitter. Entre esas líneas, agradecía la labor de todo el equipo de Pasapalabra, inluyendo la de aquellos tan necesarios que no salían en televisión, un bonito gesto que enterneció a la gente en los comentarios de su hilo.

Hoy he hecho algo que me había prometido no hacer jamás: leer comentarios sobre mi periplo catódico.📺Para mi sorpresa, lejos de ‘haters’ y alharacas, he encontrado centenares de muestras de apoyo, que estoy recibiendo por múltiples vías. Sirva este hilo para daros las GRACIAS🌈 pic.twitter.com/TyzXPdWhEu — Fer Castro Prado ➡️ mastodon.social/@FerCPr (@FerCPr) 22 de septiembre de 2023

Se acordaba también de Cristina y de Roberto Leal, que le acompañaron en su aventura durante tanto tiempo, aventura que argumentaba que "duró lo que tenía que durar", sin saber el gallego que iba a aguantar tanto tiempo y que había sido "una odisea".

Lejos de olvidarse de la gente que siempre estuvo a su lado antes y durante su paso por Pasapalabra, Fer les dedicaba también a ellos unas palabras de agradecimiento.

Y cómo no iba a acordarse de Moisés y del gran tándem que formaban. El gallego se alegraba de haber compartido un trozo de su aventura con Moisés, al que hace poco pedía que completase El Rosco y ganase el bote como un "favor personal".

Además, Fer quería usar la plataforma para darle visibilidad a lo que él era en realidad: un predoctoral. Contando el esfuerzo que tuvo que hacer para seguir el ritmo de grabación de Pasapalabra con su vida 'predoc', Fer visibilizaba la dificultad de tal posición y el colectivo al que pertenecía, lanzando un mensaje de concienciación a través de la pantalla.