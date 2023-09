Belén y José en First Dates / Mediaset

2 Se lee en minutos V.S.



La soltera llegaba al dating show contándoles a Carlos Sobera y a Matías Roure su visión del amor y el prototipo que ella busca. ''Me encantaría que mi cita fuera una persona activa", comentaba Belén en la barra mientras continuaba definiéndose como una persona independiente y que no cree en el matrimonio. "El matrimonio rompe el amor" aseguraba, además, para ella los niños son algo incompatible con su vida, ya que necesitan de una energía que ella no tiene.

Es entonces cuando ha aparecido José, de 45 años y con tres hijos, vestido con un outfit que Belén ha catalogado como demasiado sport, diciéndole que no se había arreglado mucho para la cita y que "A mí también me gusta vestir deportiva, pero hoy no era el momento para venir de deporte''.

“Conocerte en las cuatro estaciones”, lo que una soltera de #FirstDates20S necesita para enamorarsehttps://t.co/LZqrDCPq93 — First Dates (@firstdates_tv) 20 de septiembre de 2023

El presentador de First Dates ha acompañado a la pareja a su mesa, donde Belén ha descubierto que José es de Madrid y tiene tres hijos. El soltero se abría con Belén contándole que su relación anterior había terminado a causa de una infidelidad y que para él, sus hijos eran lo más importante. "La persona que esté conmigo tiene que aceptar que donde voy yo van mis hijos'', afirmaba, mientras que Belén se limitaba a decir que a ella se le quitaron las ganas de tener hijos con 40 años.

Belén le ha causado una buena impresion a José

La apariencia física de Belén, originaria de un pueblecito de Córdoba, y la visión que tiene de las relaciones, ha gustado a José. Sin embargo, el hecho de que viajase sola no le ha encantado tanto y le ha dicho decidido que "eso hay que verlo, no me lo creo".

Noticias relacionadas

Por desgracia, y aunque a José le haya gustado Belén para conocerla más en un futuro, la cordobesa no opinaba lo mismo. Para empezar, que José tuviera tres hijos no ha calado mucho en ella y tampoco el hecho de que estuviese de acuerdo con todo lo que decía.

Ya cuando Belén insistía en pagar todo a medias, José debería haber notado que todo apuntaba a que no habría una segunda cita. Belén, al encontrarse con él al final del programa, le ha explicado que no ha sentido mariposas en ningún momento, dejando claro que necesitaba más para enamorarse y así, que iba a rechazar a un José que estaba muy ilusionado con ella.