El inapropiado comentario de la madre de Oriana hacia Marta Peñate tras la muerte de un familiar: "Me ha pedido que venga"

'GH VIP 8' llegaba a nuestras pantallas el pasado 14 de septiembre, tras más de cuatro años fuera de emisión y con un formato completamente oxigenado y renovado. Tal es así que incluso los presentadores se han estrenado en este formato que tantos 'momentazos' ha dejado a la cadena. Marta Flich, presentadora de 'Todo es mentira' en Cuatro, e Ion Aramendi, co-presentador de la última edición de 'Supervivientes', toman el timón esta edición presentando las galas y los debates respectivamente.

Ha sido precisamente en el último debate de la edición, cuando un fuerte enfrentamiento ha desatado una oleada de críticas en redes sociales, pues el tema a tratar era considerablemente delicado. Se trata de Cristina, la madre y defensora de Oriana Marzoli en esta edición de 'GH VIP', quien durante su enfrentamiento por el concurso que está haciendo la venezolana, ha arremetido contra Marta Peñate de una manera personal.

"Bailar en una situación tan delicada como la que estás viviendo"

Si bien Marta Peñate fue concursante de 'GH 16', ahora debuta como colaboradora en múltiples formatos de Mediaset. El último de ellos, esta edición de Gran Hermano VIP en la que se ve una versión de Marta de lo más natural. Dejando claro que está más enamorada que nunca y que se encuentra en búsqueda de su primer hijo junto a Tony Spina, la colaboradora ha confesado haber encontrado dificultades para quedarse embarazada.

Además, hace apenas unos días se produjo el repentino fallecimiento del padre de su novio, Antonio Spina a los 62 años de edad, algo que ha causado gran conmoción en la familia de Marta y Tony. Es por eso que durante su enfrentamiento con la madre de Oriana, la venezolana ha lanzado una indirecta a la exconcursante: "Tontería es que yo te vea bailar en una situación tan delicada como la que estás viviendo”, refiriéndose al duelo que están pasando por la pérdida de su suegro.

Un dardo que dejaba a la colaboradora en lágrimas, que mientras estaba siendo consolada por Marta Flich, no dudaba en justificar su presencia en plató: "Mi novio me ha pedido que venga aquí, mi novio sabe que me encanta mi trabajo y al padre de mi novio que ha fallecido hace 4 días le encantaba verme en televisión”, dejando claro que piensa en su familia en estos momentos tan complicados. Las redes sociales se han volcado con la tertuliana a la vez que han condenado la mala actitud de la madre de Oriana Marzoli.