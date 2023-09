Helena e Iván durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

2 Se lee en minutos V.S.



Matías Roure, que a menudo recibe a los concursantes de First Dates en la icónica barra del programa donde presentador y camarero charlan con los concursantes mientras esperan a sus citas, ha sido descartado por una soltera que ha buscado el refugio de Carlos Sobera en su afirmación: "los guapos son una fuente de problemas".

Helena, la soltera que se ha cansado de estarlo tras varios años en la misma posición, se define como una persona muy activa que busca a alguien que iguale su energía. La candidata no tuvo ningún pudor en discutir con Carlos Sobera sus redflags en un hombre a la hora de buscar una relación: "si es muy llamativo no me gustan". "Estás descartado" le dijo a Matías, quien se quedo en shock asimilando la naturalidad de Helena.

Helena, la soltera deja sus expectativas claras desde el principio

Pocas veces se ve a una persona con las cosas tan claras como la concursante. Que su pareja comparta con ella su afición por el senderismo y la montaña es algo crucial, por eso, al aparecer Iván, residente en el Pirineo aragonés, lo primero que ha destacado Helena es su amor por la montaña.

Sin embargo, Helena no ha cumplido con la expectativas del soltero. La candidata, que habitualmente pasea con diferentes perros por la montaña (y también con el suyo), ha contado que su padre afirma que "mi perro tiene el mismo carácter que yo", lo que ha asustado al soltero, que no buscaba a una mujer con tanto temperamento.

Noticias relacionadas

Aunque no haya saltado la chispa determinanate para que surja el amor, los solteros han coincidido en lo sociables que son y en su pasión por los bailes de salón.

No obstante, al pasar por la fase final del programa, donde a ambos se les pregunta acerca de sus impresiones de la cita, aunque Iván ha dictaminado que Helena no le parecía atractiva, se ha quedado a cuadros cuando la soltera le ha dicho que no quiere tener unas egunda cita con él. Pero no reina solo lo malo, pues tanto Helena como Iván han acordado verse para compartir su pasión por la montaña.