Susi Caramelo, traicionada por un micrófono abierto durante su participación en 'Cuentos chinos'

El regreso a la televisión de Jorge Javier Vázquez ha dado mucho de lo que hablar, tras varios meses alejado del foco mediático por problemas de salud mental, según el propio presentador comunicó tras su retirada. Completamente renovado y recuperado, el que fuera presentador de 'Sálvame' reaparecía hace apenas unos días junto a su madre para dar comienzo a este nuevo proyecto que ha preparado Mediaset.

'Cuentos chinos' ha conseguido traer de vuelta a Jorge Javier Vázquez a nuestras pantallas, además de un elenco de colaboradores que han protagonizado algunos de los momentos más memorables en estos primeros días de emisión. Desde Celia Villalobos hasta Germán González, pasando por Susi Caramelo, Anabel Alonso o Josep Ferré. En sus primeros días de emisión el programa de Jorge Javier Vázquez no ha logrado liderar la parrilla, aunque sí ha dejado algunos 'momentazos' para la historia del programa.

"Gracias a tus canciones aumenta la natalidad, que tanta falta nos hace"

Ha sido gracias a una de sus más polémicas colaboradoras, Susi Caramelo, cuando se ha vivido este inesperado percance en el programa de Jorge Javier. Con Prince Royce como invitado, Susi Caramelo hacia una entrada triunfal en el plató llegando incluso a subirse en la mesa a ritmo de la bachata 'Darte un beso'. La humorista no dudaba en invitar a Prince Royce a bailar con ella, asegurando que "no me voy ni a sentar. Yo no he venido aquí a encontrarme con un cantante como Prince Royce y me voy a marchar sin marcarme una bachata con él", señaló la colaboradora.

Susi Caramelo y Prince Royce protagonizaron un baile de lo más divertido, y según confesó el propio artista, Susi Caramelo "baila bien, baila bien", dijo. Una vez se sentaron en sus correspondientes sitios, la colaboradora le susurró a Jorge Javier al oído que Royce tenía "buen paquete", causando las carcajadas del conductor. Sin embargo, lejos de quedarse en un comentario privado, se escuchó por todo el plató ya que el micrófono seguía abierto.

Tan carismática como siempre, Susi Caramelo supo salir del paso, agradeciéndole a Prince Royce el baile que protagonizó junto a ella: "Quiero darle las gracias a Prince Royce porque gracias a tus canciones aumenta la natalidad, que tanta falta nos hace (…) Antes de la música latina, teníamos que esperar a que vinieran las lentas para que nos metieran mano, pero ahora con los reguetoneros podemos estar de frote toda la noche", causando una vez más las risas de los allí presentes.