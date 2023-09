Las emotivas palabras de Gustavo, chófer de María Teresa Campos, en su entrada a 'GH VIP 8': "Un regalo de ella"

Gustavo, chófer de María Teresa Campos / Telecinco

El regreso de 'GH VIP' a Telecinco, tras cuatro años de descanso, ha dado mucho de lo que hablar a pesar de desconocerse la identidad de la gran mayoría de concursantes. Mientras que para la presentadora Marta Flich era su primera vez como conductora de un reality, para concursantes como Oriana, Laura Bozzo, Karina o Carmen Alcayde, los realities ya no son un terreno desconocido. Y es que la gran mayoría de concursantes ya han aparecido antes en televisión, como es el caso de Luca Dazi en 'Masterchef Celebrity' o Albert Infante en 'Got Talent'.

Sin embargo, para algunos de ellos la televisión es una gran desconocida, como por ejemplo para Gustavo, el que fuera chófer de la familia Campos. El trabajador de María Teresa Campos desveló durante la emisión del programa que sería uno de los concursantes de esta nueva edición, algo que ya tenía planeado antes de conocerse el trágico fallecimiento de la presentadora el pasado 5 de septiembre.

Dudando hasta el último momento de si entrar o no en la casa de Guadalix de la Sierra, Gustavo finalmente formará parte de la octava entrega del reality. Durante su vídeo de presentación, la presentadora matizó que "habla de ella en presente y es que el vídeo se grabó una semana antes del fallecimiento de María Teresa Campos. También se comprometió con GH VIP hace meses, ha dudado en estar hoy aquí, ha pasado momentos muy complicados", dejando clara la situación que atraviesa Gustavo.

María Teresa Campos fue como una madre para Gustavo

Visiblemente emocionado, Gustavo confesó que "la pena la llevo por dentro, pero esto para mí ha sido un regalo de ella. Ella hubiera querido que yo estuviera aquí, estoy seguro. Ella siempre me decía: 'coge cualquier oportunidad'. Yo antes había renunciado a otras cosas, este era el momento, sé que estoy aquí por ella y le mando un beso al cielo", destacando una vez más el cariño que sentía por la presentadora.

Y es que, el propio chófer ya había dejado claro en varias ocasiones que María Teresa Campos fue como una segunda madre para él: "Perdí a mi madre hace años y ella era mi segunda madre. Yo si tenía un problema se lo contaba a ella, ella si tenía un problema conmigo me lo contaba a mí. Nos apoyábamos mutuamente, ahora es muy duro saber que no va a estar cuando me pase algo porque nos hemos protegido siempre", aseguró en su entrada al plató.

En referencia a su relación con Carmen Borrego y Terelu Campos, con quien ha pasado por momentos complicados durante su estancia en casa de las Campos, Gustavo recalcó que "hable justo hace unos días. Les comenté que iba a entrar, les pareció bien. Ayer tuve una de ellas muy bonita deseandome suerte y desde aquí les mando un beso a las dos, a Carmen y Terelu", por lo que la relación entre ellos parece haber mejorado con el tiempo.