La mala relación entre Patxi Salinas y Julian Iantzi en 'El Conquistador': la razón por la que se llevan mal

Patxi Salinas y Julian Iantzi vuelven a coincidir varias ediciones después en ’El Conquistador’ / TVE

2 Se lee en minutos D. M.



‘El Conquistador’, el concurso de aventura más extremo y real de la televisión. Se trata de un espectáculo con la naturaleza salvaje del Caribe como escenario, que llega a la televisión pública nacional avalado por las 19 temporadas de éxito consecutivo en el País Vasco, donde es un auténtico fenómeno social con enorme repercusión entre los jóvenes.

Lo que más impera en este programa es la vuelta de participantes de ediciones anteriores. Dos de los concursantes que han vuelto han sido Julian Inatzi y Patxi Salinas en calidad de presentador y capitán -papeles que ya representaron hace años- en la edición de 2016. Fue en esta edición, cuando comenzaron los enfrentamientos entre Julian y Patxi.

Lo que pasó entre los dos concursantes en la edición de 2016

Patxi Salinas empezó como capitán, pero más tarde se pasó al lado de los concursantes. Su paso por el programa trerminó en un abandono y una fuerte discusión con Julian Iantzi. Todo comenzó con una pelea de comidas, donde uno de los equipos consiguió comida ilegalmente con ayuda externa. El concursante que había robado la comida acabó siendo expulsado. Patxi Salinas se lo tomó muy mal. "Aquí no ha robado nadie nada", llegó a asegurar mientras preparaba su marcha. "El tío más optimista de esta edición he sido yo, pero es que esto me parece tan de justicia, que me da igual ser el conquistador del Amazonas", aseguraba Patxi Salinas al comunicar su decisión.

Grandes acusaciones en el debate del programa

El exfutbolista acabó así su paso por el programa, pero volvió al debate para discutir qué había pasado allí, enzarzándose en un duro enfrentamiento con Julian Iantzi. Reclamaba que había que tener "respeto por los concursantes, estén un día o 31" y, a continuación, pasaba a hacer duras acusaciones contra Julian Iantzi. "Nos insultas, nos amenazas, nos humillas", cargaba, tachándole de hacerlo con "prepotencia".

"Llevo 12 años en El Conquistador, 15 años en la tele, y la gente ya me conoce: en mi faceta más cachonda, en mi faceta más seria, y mi faceta -califícalo como quieras- de El conquistador del fin del mundo".

El último reencuentro entre los concursantes en la nueva edición de 'El Conquistador'