Un soltero de 'First Dates' cuenta con inteligencia límite y agradece a su cita: "Gracias a Jessica por no juzgarme"

Bartolomé y Jessica han tenido una cita en el programa de Carlos Sobera, donde han tenido una maravillosa conexión durante la cita. Ambos se lo han pasado muy bien y en la decisión final Jessica le ha confesado algo a su cita.

'First Dates' se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión española. Es difícil encontrar a alguien que no haya visto alguna vez una cita completa del programa. Ya sea por la espontaneidad o la peculiaridad de alguno de sus comensales.

Este programa se emite 6 días a la semana y tiene una temática fija que apenas ha variado con el paso de los años debido a su continuo éxito. La gran cantidad de vídeos que se suben posteriormente a redes sociales no hacen más que seguir dando fama a este formato televisivo.

La cita de Bartolomé y Jessica

Bartolomé ha llegado al programa de Carlos Sobera con la mejor de las energías para disfrutar de una maravillosa cita con la persona que el programa ha decidido. Ha llegado con la ilusión de enamorarse y darle todo su amor a la persona que le robe el corazón. "Me escupían, me llaman oxidado, siempre me han hecho bulling", ha confesado en el programa.Ha confesado además que su amigo Antonio siempre le ha defendido y le ha ayudado cuando le han atacado, "siempre ha estado ahí".

Ha confesado que tiene una pequeña discapacidad auditiva e inteligencia límite y que trabaja como operario de montaje.

El transcurso de la cita de Jessica y Barti

Jessica ha confesado en el programa de 'First Dates' que también tiene una pequeña inteligencia límite. Siempre le costaba más estudiar que al resto de sus compañeros, pero poco a poco se ha ido superando. Ya sentados en la mesa, Barti y Jessica han comenzado a conocerse por el principio. Ella le ha dicho que es de Albacete y que también tenía familia en Jaén. Él le ha dicho que había sufrido bullying y que tenía una discapacidad en su inteligencia porque de pequeño se ponía la música muy alta.

La decisión final de Jessica y Barti

Jessica ha confesado que se ha sentido muy a gusto con Barti, pero que se lo imaginaba de otra manera, "me ha gustado mucho su forma de vestir". Rápidamente se han ido soltado y se han preguntado lo que esperaban de una relación. Barti estaba feliz porque “es la primera vez que no me rechazan por mi enfermedad”.