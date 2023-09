Un soltero deja alucinado a Matías al pedir su bebida en First Dates: "Quiero un tiki y un taka"

La cita de Alba y Juan José en First Dates / Cuatro

Alba y Juan José han conetado desde el primer momento durante la cita, además tras pasar un rato hablando se han dado cuenta que ambos eran de Valencia y compartían cosas en común, sin embargoo no ha sido suficiente.

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Alba y Juan José

Alba ha ido al programa y ha confesado que no tiene pasado sentimental y que no ha tenido sexo poruqe no le ha surgido ni las ganas ni la oportunidad. Sin embargo, tiene claro que le gustan los chicos altos, de aspecto macarra, pero que sean buenas personas.

Juan josé, ha llegado a la cita pero ha confesado que "las cosas de palacio van despacio". Al ver a Alba ha sentido que era una chica con un estilo muy guay y que llevaba un vestido que la sentaba fenomenal. Es cantante y a los nueve años se lanzó al mudno del rap y el freestyle.

El transcurso de la cita

Juan José le ha dicho a Matías que iba a tomar "un tiki y un taka, en Valencia es una copita de cazalla y una cañita”. Juan José le ha dicho que era una bebida valenciana y que consistía en “llegar a tú casa, pero no saber ni a la hora ni el cómo”, comentario que ha conseguido sacarle la sonrisa a Alba “ilumina la sala”.

Mientras comenzaban a cenar, los jóvenes han hablado de sus edades, han descubierto que los dos son de pueblos de Valencia y a J.J. le ha encantado que Alba fuera una chica fiestera. De hecho, no ha tardado nada en invitarle a uno de sus conciertos. Ella ha flipado un poco y él le ha explicado que quiere triunfar en el mundo de la música, pero que todavía no se lo está tomando demasiado en serio porque es muy joven y tiene toda la vida para triunfar.

El final de la cita

Él se ha quedado con las ganas de sentir sus labios y le ha propuesto conocerse más como pareja en una segunda cita, pero ella le ha dicho que no. Le ha caído genial y está deseando ir a uno de sus conciertos en plan colegas, pero no cree que puedan llegar a nada como pareja.