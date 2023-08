Natalia Ferviú anuncia su regreso a la televisión: ¿Nueva concursante de 'GH VIP'?

Natalia Ferviú regresa a la televisión / Agencias

La salida de Natalia Ferviú del programa que le dió a conocer en la pequeña pantalla, marcó un antes y un después para los seguidores del formato que protagonizaba junto a Cristina Rodríguez, Marta Torné, Pelayo Díaz y Paloma González. La tinerfeña estallaba en una bronca contra esta última, haciendo incluso que Ferviú abandonase el programa. Sin embargo, algo que hizo que su regreso a la televisión se viese truncado, fue la decisión de Pelayo Díaz de defender a Paloma González en vez de a su íntima Natalia Ferviú.

Durante estos años, la estilista y DJ ha continuado trabajando, además de haberse convertido en madre de un niño llamado Marcelo desde hace más de dos años. Sin embargo, no ha sido hasta que una de las pistas que 'GH VIP' ha dado sobre los concursantes que ocuparán la famosa casa de Guadalix de la Sierra, apuntase a la diseñadora. Natalia Ferviú ha roto su silencio y ha hablado sobre el que será su regreso a la televisión, dejando claro si será como concursante de 'GH VIP' o por el contrario, prepara otro proyecto profesional que nada tiene que ver con el formato que presentará Marta Flich.

"En la casa de 'GH VIP' no va a ser donde nos reencontremos

Tan directa como siempre, Natalia Ferviú explicaba a través de Instagram que "estoy disfrutando de mi último día de vacaciones en Galicia, a punto de volver a Madrid. Tengo el móvil petado de notificaciones sobre mi posible entrada en la casa de ‘GH VIP" ha señalado, haciendo referencia a la pista de GH VIP que asegura que un concursante "había pasado el mejor fin de año de su vida en la Puerta del Sol". Sin embargo, antes de abordar los rumores sobre su entrada en Guadalix, la estilista ha explicado que “efectivamente, estoy preparando mi vuelta a la pantalla. Me fui como me fui de ‘Cámbiame’. Me llevó unos años volver a encontrarme fuerte y por el camino decidí ser mamá", confiesa Ferviú.

Un comunicado que la DJ ha continuado dejando claro que "ahora que tengo al peque criadete, con dos años, y que me encuentro en el momento más bonito de mi vida, me siento con fuerzas para volver a hacer lo que me gusta, que es comunicar”, asegura en su cuenta de Instagram. Sin emabrgo, algo que sí ha querido esclarecer es su participación en 'GH VIP': “En la casa de ‘GH VIP’ no va a ser donde nos reencontremos ¿Dónde os gustaría volverme a ver en televisión? ¿En qué formato, en qué programa?”, zanjando los rumores que la posicionan como posible concursante del reality.