Pilar Cebrián hace un retrato psicológico del discurso de Rubiales: "Ha distorsionado la realidad"

Las novedades del caso Rubiales están copando gran parte del tiempo de los programas de actualidad. 'Así es la vida' ha sido uno de los espacios que siguen hablando del tema con colaboradoras como Pilar Cebrián, que realizó un retrato psicológico de su discurso.

"Solo me explico esta conducta desde un Síndrome de Hubris, que es como una adicción al poder en el que, realmente, cuando está dando este discurso, ha distorsionado la realidad en su propio beneficio. Él realmente lo ha vivido así y así lo cuenta", comentó la psicóloga.

Posteriormente, Cebrián aseguró que no vale un perdón en el que "todo continue igual" tras el beso no consentido a Jenni Hermoso: "Realmente tiene que haber ese decir 'me he equivocado de verdad y asumo las consecuencias', y es lo que le ha faltado".

"Obviamente, errores podemos cometer todos. Él ha podido cometer un error y creo que, desde esa adicción al poder, confundes los límites. Hay un momento de euforia, pero eso no puede traspasar para nada los límites y el abuso de poder donde Jenni (Hermoso), obviamente, pudo sentirse intimidada. Y en ese momento, no es consciente, pero cuando toma consciencia se da cuenta", continuó la colaboradora del programa de Telecinco.