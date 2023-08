Ion Aramendi dice adiós a Mozos de Arousa tras perder en Reacción en cadena: " Esta vez no sois los campeones"

Mozos de Arousa se confunde de palabra en ’reacción en Cadena’ / Telecinco

2 Se lee en minutos D. M.



Borjamina, Raúl y Bruno forman un equipo imbatible hasta ahora en 'Reacción en cadena'. 'Mozos de Arousa' ya acumulan un bote de 387.400€ desde que iniciasen su participación en el concurso de las tardes de Mediaset y su propósito de tener un local esta cada vez más cerca. La competencia directa de Fer y Moisés en Pasapalabra es de Vilagarcía y detrás de la pantalla se muestran igual de naturales que junto a Ion Aramendi en Telecinco.

La simpatía de los tres jóvenes ha conquistado a los espectadores, que tarde tras tarde llevan viendo como 'Mozos de Arousa' encadenan una victoria tras otra desde el pasado 25 de mayo. El equipo lleva el récord de bote acumulado y sigue aumentando el dinero que quieren invertir en un local para su asociación.

La participación de padrinos en el programa

'Mozos de Arousa' acumula ya más de 50 programas en 'Reacción en Cadena' siendo los líderes absolutos. Los gallegos, Mozos de Arousa, han perdido contra 'Cocoslocos', otros míticos concursantes del programa, en el primer especial del programa.

La batalla entre ambos equipos ha estado de lo más reñida. Antes de sus juegos, los padrinos 'Las reinas del glam' con Bibiana Fernández y Mario Vaquerizo con Marta Vaquerizo y 'Clan Dominguín' con Nacho Palau, Lucía Dominguín y Jara Tristancho que competían por un premio que se donaría a UNICEF.

Mozos de Arousa pierden contra Cocoslocos

Ambos equipos de concursantes llegaron a la prueba decisiva con mucha fuerza, pero fueron los 'Cocoslocos' quienes tuvieron más aciertos en esta prueba de sincronidad entre los miembros del equipo. Mozos de Arousa tuvieron un deslíz durante la prueba y no se convertían en los campeones aunque Ion Aramendi los felicitaba por luchar hasta el último momento.

Eso significa que eran Cocoslocos quienes se hacían con la prueba final, llegando con un bote de 80.000 euros. Sin emabrgo la prueba no fue como esperaban, y la acabaron con 10.000 euros frente a los 80.000 con los que habían empezado. No quisieron arriesgar con los últimos eslabones y así no perder el bote acumulado de la última prueba. Finalmente se iban con 10.000 euros y como campeones del programa.

Borjamina lo hace público en redes sociales

A pesar de que Mozos de Arousa no haya podido hacerse con el premio del último programa, ha sido Borjamina, uno de los integrantes del equipo quien ha felicitado públicamente a través de su cuenta de twitter. "No pudo ser. ¡Enhorabuena a Cocolocos!. Aunque fastidie, si había un programa en el que se podía fallar, era este. También nos sirve para recordar que no podemos bajar la guardia. En el diario no hay margen de error", eran las palabras que transmitía Borjamina en su red social.