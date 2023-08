César Muñoz, indignado con Rubiales, que será cesado gracias al Gobierno: "Repugnante"

La no dimisión y el polémico discurso de Luis Rubiales siguen generando reacciones. Coincidiendo con el inicio de los trámties del Gobierno para su suspensión, César Muñoz ha sido muy claro a la hora de dar su opinión al respecto en 'Así es la vida'.

"Esta persona, Luis Rubiales, es el representante de todos los futbolistas y de gran parte del deporte líder de este país. Estas han sido sus declaraciones, absolutamente asquerosas, vengonzosas, repugnantes y lo único que me da este señor es pena porque no ha entendido absolutamente nada", expresó el presentador del programa de Telecinco.

Por otra parte, César no solo las palabras de Rubiales, sino que también la reacción de quienes le escuchaban esta mañana en el auditorio de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid): "Y los aplausos cómplices de todo el mundo que ha aplaudido cuando ha sido un discurso machista y vergonzoso".

“Somos el hazmerreír del mundo ahora mismo”, apuntó Muñoz, añadiendo que este tipo de declaraciones dejan a España “a la altura del betún”.

