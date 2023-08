'Me resbala', 'Hermanos' y 'Lazos de sangre' compiten hoy por la audiencia

3 Se lee en minutos Redacción YoTele



Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega de 'Me resbala'. Florentino Fernández, Paz Padilla, Santiago Segura, Cristóbal Soria, Juanma Castaño, Raúl Gómez, María Zurita, Anabel Alonso, Edu Soto, Juan Dávila, Lorena Castell, Aníbal Gómez, JJ Vaquero, Xavier Deltell, Paula Púa y Josep Ferré pondrán a prueba su sentido del humor y su capacidad de improvisación en las diferentes pruebas. 'Teatro Dependiente', auténtica seña de identidad del programa, 'Alfabody', 'Palabras corrientes', 'Giros lingüísticos', 'Fotomímica' o 'Kara o ke ase' serán algunos de los retos de la nueva versión del programa, que incluirá además juegos inéditos. Resbalones, caídas, retos imposibles, alocadas situaciones y, sobre todo, humor y diversión son las claves de este espacio.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:45 horas, por un nuevo capítulo de 'Hermanos'. Sevval, la madre de Sarp, le ofrece a Asiye 500.000 liras para que dejen toda su vida y empezar una nueva con ese dinero, pero Asiye no lo acepta y se va molesta con la propuesta. La policía cierra el restaurante de Gönül por servir comida con todo tipo de objetos dentro. Lo que nadie sabe es que la causante es Sengül. Ömer queda con Sarp para pegarse. Asiye llega junto a Doruk y consiguen parar la pelea a tiempo. Asiye, al ver que su hermano está lleno de ira, decide aceptar el dinero de Sevval.

Manolo Escobar, Los del Río y Lina Morgan, protagonistas en La 1

La 1 emite, a partir de las 22:35 horas, recuerda a tres grandes artistas en 'Lazos de sangre'. Admirado y querido por varias generaciones, la historia de Manolo Escobar es una historia de superación y entrega. Su hija, Vanessa García, cuenta cómo el artista abandonó El Ejido de niño para buscarse la vida en Badalona; los detalles de la preciosa historia de amor que vivieron sus padres; y cómo la ruina y la traición también marcaron su vida. A continuación, el programa descubre que el cantante falleció sin cumplir un deseo, conocer al aclamado Miguel Poveda. Por otro lado, la segunda entrega homenajeará Antonio y Rafael, Los del Río, abren las puertas de su casa y se trasladan a sus orígenes, a esos días en los que no imaginaban que con una canción, Macarena, iban hacer bailar al que fuera presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Asimismo, amigos como Carmen Tello, Curro Romero, Juan Valderrama, Charo Reina, César Cadaval y el torero Espartaco descubren quiénes son Antonio y Rafael cuando bajan del escenario. Por último, Lina Morgan bajó el telón de su vida y su muerte despertó un gran interés, dado que se trataba del final de una de las cómicas más importantes de España. El programa desvela los secretos mejor guardados de la artista con un especial, donde se entrevista a Daniel Pontes, su heredero universal.

Noticias relacionadas

Cuatro apuesta, a partir de las 21:45 horas, por una nueva entrega de 'Código 10'. El programa presentado por Nacho Abad y David Alemán seguirá muy de cerca la evolución de caso de Daniel Sancho con los mejores colaboradores en plató.

James Franco se viste de Tommy Wiseau en laSexta

laSexta emite, a partir de las 22:30 horas, la película 'The disaster artist'. La tragicómica historia real del outsider aspirante a cineasta Tommy Wiseau (James Franco), un artista cuya pasión era tan sincera como cuestionables sus métodos. El filme narra la relación de Tommy y su único amigo, el actor Greg Sestero (Dave Franco). Juntos se embarcarían en el rodaje de 'The Room' (2003), auténtica pieza de culto considerada una de las peores películas de la historia del cine. The Disaster Artist es una hilarante celebración de la amistad y la expresión artística, un recordatorio de que hay más de una manera convertirse en una leyenda.