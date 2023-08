Ramón García junto a la vaquilla del programa de ’Grand Prix’ / RTVE

El regreso de 'Grand Prix' a La 1 de TVE está siendo ya uno de los éxitos del verano. El concurso de los pueblos de España (con uno catalán, Cervelló, que compite este lunes) lleva varias semanas demostrando que todavía sigue teniendo mucho tirón entre la audiencia y que los cambios que se han introducido para modernizar el 'show' están gustando al público... ¿o no?

Y es que, aunque mantiene su esencia, el concurso ha vuelto adaptado a los nuevos tiempos: "No podemos hacer el Grand Prix de 1996 en 2023". De acuerdo con Carlo Boserman, productor del 'Grand Prix', "mantener la esencia del programa y hacerlo moderno con el lenguaje del 2023 ha sido uno de los grandes retos".

Uno de estos grandes cambios es la tradicional vaquilla, sustituida en esta nueva edición por una "supervaquilla", tal y como explicó el propio García en los días previos al estreno: "La vaquilla no puede estar, pero como no queríamos renunciar, buscamos otra fórmula para mantener el espíritu y adaptarnos a los tiempos que corren".

Se trata, pues, de una persona con un traje al "estilo mascota de la NBA americana" que se encarga de molestar a los jugadores cuando los alcaldes deciden utilizar un comodín.

¿Quién está detrás de la nueva "supervaquilla" del 'Grand Prix'?

¿Quién es la persona detrás de la nueva vaquilla del Grand Prix del Verano? Esta es la pregunta que muchos fans del programa se hacen desde que se anunció el regreso del mítico concurso de humor y habilidad.

Pues bien, se trata de Miguel de Pozo, un madrileño de 41 años que es mozo de almacén y que también ejerce la mascota del Estudiantes, el famoso delfín Ramiro. Tal y como ha explicado en una entrevista reciente concedida al Hufftington Post, cuando le llamaron del programa no se lo pensó un minuto y acudió a la entrevista.

"Nunca había hecho televisión y no sabía si daría el perfil porque pesó 62kg y si me tenía que estrellar contra gente más grande sería difícil, pero cuando me contaron su función vi que encajaba y ni me lo pensé", afirma del Pozo en la entrevista.

Estaba deseando que emitiesen el programa 3 para revivir este momento desde otra perspectiva 🙈 https://t.co/Gnm4leaLGS — Miguel del Pozo (@ricohill8) 7 de agosto de 2023

Sin embargo, pese a las dudas y miedos iniciales, ahora no quiere dejarlo bajo ningún concepto. "Es todo muy buen rollo, hay muchas risas. Somos los primeros espectadores que disfrutamos, se hace todo con mucho cariño", afirma en el citado medio.