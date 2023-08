Bruno alucina con Borjamina en la última palabra que ha hecho aumentar el bote de Mozos de Arousa

Mozos de Arousa

Borjamina, Raúl y Bruno forman un equipo imbatible hasta ahora en 'Reacción en cadena'. 'Mozos de Arousa' ya acumulan un bote de más de 300.000 euros. Desde que iniciasen su participación en el concurso de las tardes de Mediaset y su propósito de tener un local está cada vez más cerca. La competencia directa de Fer y Moisés en Pasapalabra es de Villagarcía y detrás de la pantalla se muestran igual de naturales que junto a Ion Aramendi en Telecinco. Un equipo que ha batido récords de permanencia y de bote acumulado en el programa.

Mozos de Arousa arrancaron su andadura en ‘Reacción en cadena’ el pasado 25 de mayo y desde entonces se mantienen sin que ningún grupo rival les tosa. Son imbatibles. Raúl y Borjamina Santamaría son hermanos y Bruno es uno de sus mejores amigos. Acumulando ya más de 50 programas ganados.

Borjamina lanza la última palabra sin consultar a sus compañeros

Pese a llegar con una buena suma de dinero, los concursantes han ido perdiendo dinero a lo largo de las rondas. Finalmente, los finalistas han aprovechado esta nueva oportunidad y han sido capaces de acertar la palabra oculta, sumando otros 1.719 euros a su bote.

Esto ha sido gracias a Borjamina, quien ha pensado en la palabra que estaba tras el panel y sin consultar con sus compañeros la ha dicho directamente. Una acción un poco arriesgada ya que ni si quiera sus compañeros le habían dado el visto bueno.

En un principio no recordaba el nombre del cantante y sus compañeros le preguntan en qué está pensando. "Battiato" afirma Borjamina. "En esta ocasión Borjamina, eres tú el que ha llegado a esta deducción, no te han ayudado nada, lo tenías claro y ni si quiera les has consultado, eh", confesaba el presentador del programa.

Segundos más tardes efectivamente se confirmaba que esa era la palabra correcta. Así se llevaban el bote de la palabra y acumulaban una gran cantidad de dinero. Gracias a una muy buena Complicidad Ganadora, los veteranos han conseguido de nuevo colocarse en la ronda final y lo han hecho con una suma de dinero bastante jugosa. Un bote de 110.000 euros.