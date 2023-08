Orestes Barbero desbastado por la muerte de un gran referente para él: "Mi mirada del mundo sería otra"

Pasapalabra Orestes / Antena 3

Han pasado varios meses desde que Rafa Castaño y Orestes Barbero protagonizaron un enfrentamiento histórico en 'Pasapalabra'. El sevillano logró completar de un solo tirón 'el rosco' y llevarse el millonario bote. Su hazaña dejó sin opciones a su contrincante, Orestes, que llevaba en el concurso más de un año.

Tras la emisión del programa de Pasapalabra en el que Rafa Castaño ganaba el bote más grande de la historia de Pasapalabra, valorado en 2.272.000 euros, y Orestes debía dejar el concurso, ambos participantes optaron por guardar silencio e intentar volver con discreción a su antigua vida.

Es por ello que tras el bote las noticias de ambos concursantes no las encontramos. Por ello, una de las mejores opciones y donde no perdemos la vista de los concursantes son las redes sociales y lo que escriben en ellas.

La pérdida de Orestes

"Nunca me he pronunciado con la muerte de ningún personaje relevante. Pero el caso de Ibáñez es excepcional. De no haberme zambullido en sus mundos de recochineo y alegría plenamente evasores desde los cuatro años, mi mirada del mundo sería otra, y seguramente mucho más pobre".

Que descanse en Paz. — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 16 de julio de 2023

El exconcursante de Pasapalabra se ha pronunciado sobre la muerte de Francisco Ibáñez.

Francisco Ibañez, uno de los mejores creadores españoles de historietas o cómics, padre de personajes tan populares y queridos como Mortadelo y Filemón, ha fallecido a los 87 años.

Fallecimiento de Francisco Ibáñez

El creador de personajes del cómic infantil y juvenil como Mortadelo y Filemon, Rompetechos, Pepe Goteras y Otílio o el El Botones Sacarino -profesión en la que el artista se inició en el mundo laboral- entre otros, o de series tan populares como '13 Rue del Percebe', que sirvió de inspiración a la popular comedia televisiva 'Aquí no hay quien viva', tuvo una prolífica carrera que se ha alargado durante siete décadas.

Ibáñez profesaba auténtica devoción por los tebeos desde bien crío. Y en 1947, con tan solo 11 años, publicó su primer dibujo en la revista ‘Chicos’: era la cara de un indio americano.

Conocido como el "maestro" dentro de la profesión y referente para todas las generaciones de dibujantes que vinieron después, Ibáñez dejó con 21 años su trabajo fijo como contable en el Banco Español de Crédito para dedicarse completamente a su pasión de dibujar historietas.

Orestes muestra el fallecimiento en redes

Tras la noticia de la muerte de Ibáñez, Orestes se pronunció en redes sociales dejando claro que era y es un gran fan de los cómics infantiles y juveniles como Mortadelo y Filemon, siendo estoos dos personajes los más famosos del creador de personajes.