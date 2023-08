La confesión de un soltero en 'First Dates' sobre su cita: "Eres un sin vergüenza"

Jorge y Fran durante su cita en First Dates / Cuatro

Jorge y Fran han tenido una cita en el programa de Carlos Sobera. Las primeras impresiones de ambos no han sido muy buenas, ya que se esperaban a otro tipo de personas si hablamos físicamente. Sin embargo, durante el programa y el transcurso de la cita ambos se han dado cuenta de que congeniaban bastante y que llegaban incluso a estar en el mismo punto. Ambos han tenido un giro de opiniones por lo que durante el confesionario no sabían qué hacer.

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Fran y Jorge

Fran ha confesado que lleva seis años soltero porque no encuentra nada afín a él. Le gustaría encontrar a una persona independiente, con su propio camino, pero fiel y dentro de una relación cerrada. Además, ha confesado que es una persona muy activa y le encanta cualquier plan cultural, nada de estar en casa.

A su cita, Jorge, le encanta hacer planes de ir al teatro. Ambos se han quedado sorprendidos tras ver el parecido de ambos.

El transcurso de la cita en 'First Dates'

Jorge, le ha contado a Fran que era consultor tecnológico, pero que estaba opositando y le gustaría cambiar de ciudad y trasladarse a alguna que tuviera playa. Fran tras la confesión de Jorge ha sentido que ambos estaban en el mismo punto, ya que él también está opositando.

A Jorge le gusta la montaña, crossfit y confiesa que "me he sacado el abono de teatros". Además, le gusta mucho la playa, aunque ha dicho que "soy más de chiringuito que de bañarme". A Fran le ha hecho mucha gracia esta confesión y le ha dicho que él es de "nadar, sol y chiringuito".

En la confesión final ambos han coincidido en que al principio no les ha gustado la cita que iban a tener. Sin embargo, tras la cena ambos se han dado cuenta de que son muy iguales, no solo físicamente y que sus intereses van por el mismo camino. Ambos quieren una relación pero sin ataduras. Algo que ha hecho que quieran seguir conociéndose.