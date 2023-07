El comentario de un soltero de 'First Dates' a su cita: "Tu nivel intelectual no da para más"

Fernando y Romina / Cuatro

Fernando y Romina han tenido una cita en First Dates, la cual ha congeniado a medias. Romina ha estado muy cómoda con su cita, pero ha habido un momento en el que el soltero la he hecho sentir incómoda después de soltar un comentario que no era muy apropiado. A pesar de ello, la soltera quería una segunda cita con él.

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Fernando y Romina

El programa ha juntado a Fernando (42 años) y a Romina (39 años). El soltero ha confesado que es bastante exigente y que le gusta una mujer que tenga un "nivel cultural" parecido al suyo: "Me refiero a nivel de educación, de estudios, a nivel intelectual. Que sea una persona con la que puedas hablar y te entiendas perfectamente con ella".

La comensal le ha explicado que antes se dedicaba al comercio, que tiene un grado superior y después de la pandemia se encuentra en el sector gasolinera como dependienta. "No llega a ser una carrera universitaria pero es como un curso superior", ha comentado Fernando.

El mal gesto de Fernando

Noticias relacionadas

El soltero ha explicado que puede ser que alguien no haya estudiado por no tener dinero o posibilidades económicas, porque ha surgido una profesión en la que no se necesita ningún título, o porque "tu nivel intelectual no te da para más. Si es por lo primero o lo segundo no me importa, si es por lo tercero, pues no sé, a mí me gustan las chicas inteligentes".

En la decisión final, Romina ha comentado que le gustaría tener una segunda cita porque se ha sentido muy cómoda. En cambio, Fernando ha declarado que no quiere un segundo encuentro porque le ha faltado conexión. "Te digo una cosa, tú te lo pierdes eh", le ha advertido la soltera.