Una soltera de 'First Dates' sorprende con sus gustos a los 25 años: "¿Por qué?"

Manuel en First Dates / Mediaset

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Blanca y Manuel

El programa ha juntado a Blanca Montserrat (25 años) y Manuel (30 años). La primera impresión de ambos ha sido muy buena: "Está lindo, de cuerpito está gordito como me gusta", ha comentado la soltera. Al comensal también le ha gustado: "Tiene sujetador que la aprieta muchísimo y ¡Mamma mia'. Latina mola, mola".

Manuel le ha comentado que tenía un mercadillo donde vendía calzone frito, algo que ha provocado rechazo a su cita: "No podría estar con un hombre que tiene un puesto así porque no tiene ambiciones tan grandes como yo".

El transcurso de la cita

