Sandra Barneda deja solo a César Muñoz al frente de 'Así es la vida': el motivo de su ausencia

2 Se lee en minutos Redacción Yotele



'Así es la vida' ha contado con un arranque inusual en su entrega de este jueves, 27 de julio. César Muñoz, copresentador del espacio vespertino de Telecinco, ha tomado por primera vez los mandos del programa en solitario. Nada más comenzar, el extremeño ha explicado el motivo por el que Sandra Barneda no estaba presente en plató.

"Hoy me siento un poco Rosalía y me siento un poco también Shakira. ¡Que me han dejado! Sandra no está, creo que se ha ido con otro", ha comentado Muñoz antes de conectar en directo con su compañera, que no ha podido asistir a su cita diaria con los espectadores de 'Así es la vida' con motivo del ensayo general de 'La última noche', que se estrena mañana en sustitución de 'Viernes Deluxe'.

"Solo te dejo por alguien que va a tener una última noche conmigo", ha comentado Barneda desde el plató de su nuevo programa para presentar a Pablo González Batista, que ejercerá como copresentador del formato. "Soy la persona con la que Sandra va a pasar la noche de los viernes si no te importa, con tu permiso", ha bromeado.

Barneda ha aprovechado la conexión con 'Así es la vida' para mostrar el plató de 'La última noche', un espacio de 950 metros cuadrados que cuenta con tres sets diferenciados. La zona principal, arropada por una gran pantalla, va a ser "un lugar donde va a existir el cielo y el infierno" para los entrevistados, según ha avanzado Barneda.

Noticias relacionadas

Tampoco se ha olvidado de enseñar la mesa de colaboradores, donde se sentarán Cristóbal Soria, el actor Rubén Ochandiano, Pilar Rahola y Mabel Lozano, entre otros, en el estreno de mañana: "Este va a ser el gran foro, donde vamos a hablar de los temas y donde cada uno de los invitados va a opinar".

"Las gradas van a tener un papel muy importante, porque ahí vamos a recibir a gente que tiene ganas de hablar sobre cuestiones que nos importan a todos", ha añadido la periodista, que también ha creado expectación con su entrada de mañana a plató: "Me acaban de decir cómo entro y vamos... No te lo puedo contar, pero aquí vamos a hacer de todo".