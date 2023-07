Un primo y una prima coinciden en una cita de 'First Dates': "No me lo puedo creer"

Carmen y José durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

Carmen llegaba unos minutos antes al restaurante de Carlos Sobera y este aprovechaba para hacerle algunas preguntas a la soltera. Qué esperaba del chico que vendría a su cita y qué era lo que estaba buscando. Mientras Carmen hablaba con el presentador aparecía la cita de la soltera. En ese momento Carmen alucinó ante lo que había pasado.

'First Dates’ suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates’ junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Carmen y José

Carmen confiesa que le gustaría encontrar a un chico maduro y sin tonterías. Y además, que físicamente “sea más alto que yo, moreno y de buen ver”. José entraba por la puerta y la soltera que confesaba que no le gustaban las personas con la que iba a cenar. “No cumple mi prototipo”, confesaba Carmen. Pero lejos de dar por terminada la velada, decidieron conocerse un poco más.

Sin embargo, cuando empezaron a hablar durante su cita, sus gustos y hobbies eran cada vez más parecidos, por lo que la cita empezaba a mejorar. Sin embargo, aunque mejoraba seguía faltando algo entre ambos.

Giro de los acontecimientos

Todo iba bastante bien hasta que ocurrió algo que dio un giro por completo a la cita entre Carmen y José.

Al principio de la cita, vieron que era ella vivía en el mismo pueblo que la abuela del soltero. Esto les permitió indagar un poco más, hasta el punto de que el primo del joven era el mismo que el de la soltera. Esto sorprendió por completo a los comensales, quienes tras conocer esto no quisieron seguir conociéndose. “Tenemos familia en común, ya está”. Este acontecimiento no le gusta nada a Carmen y le confiesa que esto va a dar que hablar, “a mí que me hablen de mí y que sea el chisme no me gusta”.

Por voluntad más de Carmen que de José, la cita quedó ahí y decidieron no seguir conociéndose. Ambos siguieron sus caminos por separado para no dar de qué hablar en el pueblo de la abuela de Carmen.