La confesión de un soltero de First Dates tras ver a su cita: "No sé ni que decir"

Salva y Miguel han tenido una primera cita en el restaurante de Carlos Sobera. Una cita en la que en un primer momento ha abundado la tensión entre los citados. Miguel le confesaba algo a Salva durante la cita que lo dejaba sin palabras. Una confesión que minutos después Salva ha entendido y han intentado seguir con el transcurso de la cita sin inconvenientes.

'First Dates’ suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates’ junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Salva y Miguel

Miguel y Salva han tenido ambos una cita en el programa de Carlos Sobera. Miguel de 20 años llegaba al programa con ganas de conocer a alguien porque el amor no le ha ido bien, así es como lo ha definido él. Además, ha confesado que vivir en un pueblo no ayuda. Salva, su cita, ha confesado, "necesito a una persona que me dé cariño y que necesite de mí para vivir" . Una cita en la que ha primado la vergüenza de ambos, aunque han estado realmente cómodos entre los dos.

Después de un poco de conversación en la mesa y desde que se pasaron un poco los nervios, han visto que han coincidido en muchas más cosas de las que ellos podían imaginarse.

El transcurso de la cita de Salva y Miguel

Aunque ambos estaban nerviosos ha habido uno de los dos que estaba mucho más nervioso que su cita. Los nervios le han pasado una mala jugada a Salva: "Yo no voy a comer, no tengo hambre, se me ha cortado", ha confesado la cita después de ponerse tan nervioso que se le ha quitado el apetito. Mike, no daba crédito por esto, que le preguntaba el motivo por el que no quería comer. Salva le confesaba a su cita que "Tenía el corazón a mil, estaba muy nervioso y al final los nervios fallan".

Desde su confesión de no comer, la cita se fue hablandando y ambos se han ido relajando. "Yo me siento ya suelto, ya no estoy cortado, al principio lo estaba mucho", ha reconocido Salva. "Es que impone, yo si que estaba cortadísimo", decía Mike. Momento en el que ya han podido conocerse más a fondo y es que han hablado de su profesión, de animales y del lugar en el que viven.

El final de la cita

A ambos les ha costado arrancar y sentirse cómodos en la cita, sin embargo, a medida que pasó el tiempo y los nervios iban bajando de nivel se dieron cuenta de que coincidían en muchas cosas y que podían congeniar muy bien. Ambos han confesado querer una segunda cita para seguir conociéndose. Eso sí, mientras a Salva se le veía un poco más suelto, Miguel seguía un poco vergonzoso y ha declarado "No sé ni que decir".

Ambos han quedado para una segunda cita, eso sí, fuera de cámaras y seguir conociéndose sin presión.