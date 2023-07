Una mujer de 101 años opta a 'momentazo' televisivo de este verano: "Mira, no me hagas decir tonterías"

Momento de la entrevista en directo de ’Hablando Claro’ con Mila, la mujer de casi 101 años que ha descolocado a los presentadores del programa. / TVE | 'Hablando Claro'

La televisión en directo es difícil. A veces, incluso, una tarea de riesgo. Y otras, simplemente, un filón de momentazos que quedan para el recuerdo. Cómo olvidar a la mujer de "Nocilla, qué merendilla", a la periodista de Informativos Telecinco que 'perdió' a su cámara durante un reportaje en el Metro de Madrid, al del "pim, pam, toma Lacasitos" o a Paqui Peña cayéndose en directo sobre un castillo de arena cuyo autor había tardado 16 días en darle forma.

Lo que se ha vivido esta mañana en 'Hablando Claro', el magacín matinal de Televisión Española (TVE) presentado por Lourdes Maldonado y Marc Calderó, apunta a convertirse en uno de estos momentos legendarios de la televisión. Con motivo del Día del Abuelo, que se celebra este miércoles 26 de julio, el programa ha querido entrevistar a un grupo de abuelos y abuelas de una residencia de Alboraia (Valencia) que desarrollan una iniciativa de lo más curiosa: un podcast en el que ofrecen consejos a todos aquellos nietos que quieren "dar vida a sus años".

"Los abuelos son un tostón"

Una de las conductoras de este inusual podcast es Milagros, una mujer que el próximo 18 de agosto cumplirá 101 años. 'Mila', como prefiere que le llamen, se ha convertido rápidamente en protagonista absoluta de la entrevista. Tras un intercambio de preguntas con la reportera del formato, le programa ha conectado en directo con Calderó, quien ha empezado felicitando a la mujer por su próximo cumpleaños.

Noticias relacionadas

"Le iba a preguntar, hoy que, además, es el Día del Abuelo y nos encantan los abuelos en este programa, cuéntenos cómo se vive en esa residencia", ha interrogado el presentador. A lo que Mila ha respondido con un contundente e inesperado: "Los abuelos son un tostón". "Tú coge a un grupo de niños inteligentes y habla con ellos y verás lo que te cuentan de los abuelos", ha añadido la mujer centenaria.

Mila está a punto de cumplir 101 años y desde el podcast que graba en su residencia de ancianos con dos compañeros se dirige a todos aquellos nietos que quieran "dar vida a sus años"



🎙 @AnaPradaTv#HablandoClaro26J



▶https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/y3ZClajUsj — Hablando Claro (@HablandoTVE) 26 de julio de 2023

Seguidamente, Mila ha vuelto a sorprender cuando, tras decir Calderó que ella también tenía unos ojos bonitos como sus nietas, le ha espetado que "mira, no me hagas decir tonterías". "Si en mi vida he sido lo que se dice una mujer guapa, cómo me vais a decir ahora que lo soy", le ha soltado, descolocando por completo a los dos presentadores.