Nuevas imágenes de Avatar 3 avanzan una escena clave de la película

20th Century Studios ha compartido nuevas imágenes detrás de las cámaras del rodaje de Avatar 3. Y en ellas ha dejado al descubierto una escena que ha llamado la atención de los fans, que después del éxito de 'Avatar: El sentido del agua' ya esperan con ansia la nueva entrega de la saga.

Según informa The Direct, un nuevo vídeo incluido dentro del material extra de la versión doméstica de Avatar 2 presenta un fragmento del rodaje de Avatar 3. Dicha secuencia está protagonizada por Jack Champion y por Bailey Bass, los intérpretes que dan vida a Spider y a Tsireya.

Estos dos personajes no llegaron a conocerse en 'Avatar: El sentido del agua', por lo que la escena en cuestión podría ser un primer encuentro entre ambos en lo que, de cara al futuro de la saga, puede ser una relación de amistad muy importante. Tsireya es una de las na'vi del Clan Metkayina que mejor acogió a la familia Sully, y Spider renunció a su padre, el malvado Coronel Quaritch, para irse con los protagonistas.

Avatar 3 will add a scene of Spider and Tsireya interaction each other. https://t.co/pfOL8xeiMZ #Avatar3 #AvatarSpider pic.twitter.com/s9WMg99YV9